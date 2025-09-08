Entre lágrimas, Angelina Jolie reflexiona sobre el historial de cáncer en su familia:“Mi madre estaba en quimioterapia a mi edad”

Durante la presentación de su más reciente proyecto cinematográfico, Couture, en el Festival de Cine de Toronto, la actriz Angelina Jolie vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera, al hablar sobre el historial de cáncer que se ha presentado en su familia.

La actriz de 50 años perdió a su madre y a su abuela a causa del cáncer, motivo por el cual en 2013 decidió someterse a una doble mastectomía, tras conocer que tenía una alta predisposición genética a desarrollar cáncer de mama.

Angelina Jolie reflexiona sobre el historial de cáncer en su familia

Angelina se encuentra promocionando la película Couture en el Festival de Cine de Toronto, un film que relata la historia de una mujer que es diagnosticada con cáncer en medio de su divorcio.

A su paso por la alfombra roja junto a sus co-estrellas, Angelina reflexionó un poco sobre el impacto que ha tenido esta enfermedad en su familia:

“Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela a esta edad estaban en quimio”, dijo Jolie. Todos tenemos cosas que nos preocupan o personas a las que queremos. Y eso nos hará ir más despacio y casi sentir que no podemos movernos, dar un paso, o aprovecharemos al máximo la vida antes de que se acabe”.

Angelina Jolie rompe en llanto durante entrevista

Sin embargo, no fue el único momento en que la actriz tendría que hablar sobre esta enfermedad, durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección de la película, una pregunta sobre el cáncer llevó a Angelina a recordar a su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en 2007 tras una larga batalla contra la enfermedad.

“Siento mucho su pérdida”, empezó Jolie, secándose los ojos. “Recuerdo que mi madre decía, cuando tenía cáncer… habíamos cenado y la gente le preguntaba… cómo estaba. Ella dijo: ‘Solo me preguntan sobre el cáncer’”.

Jolie continuó secándose las lágrimas antes de continuar: “Yo diría que, si conoces a alguien que esté pasando por algo, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida. Es una persona completa. Y sigue viva”.

Jolie compartió al público lo mucho que sigue pensando en su madre, sobre todo al leer las cartas que le escribía a cada uno de los personajes que su hija interpretaba en pantalla: “Pienso en mi madre… ella tuvo que renunciar a sus sueños de una vida creativa, pero abrazó ese lado mío”.

