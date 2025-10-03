Suscríbete
Filtran detalles del acuerdo prenupcial que Selena Gomez pidió a Benny Blanco: “Tenía que ser a prueba de todo”

Antes de pasar por el altar junto a Benny Blanco, la actriz y cantante, Selena Gomez, decidió proteger su fortuna con un acuerdo prenupcial blindado.

October 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
Selena Gomez y Benny Blanco firmaron un acuerdo prenupcial

Selena Gomez y Benny Blanco, han protagonizado una de las bodas más esperadas del año, la pareja intercambió votos en una ceremonia reservada y lujosa en el Hotel Sea Crest Resort de Santa Bárbara, donde se reunieron cerca de 170 invitados que fueron testigos del amor de la pareja.

Selena sorprendió con tres hermosos vestidos de novia, diseñados por Ralph Lauren, y Benny sorprendió con un exclusivo traje a medida del mismo diseñador.

Sin embargo, fuera de los encantadores detalles nupciales, se han filtrado algunos pormenores sobre el acuerdo prenupcial que Selena y Benny firmaron antes de su esperada boda.

Se filtran detalles del acuerdo prenupcial entre Selena Gomez y Benny Blanco

El periodista de celebridades, Rob Shuter, reveló para el medio Substack, que fue Selena quien solicitó el acuerdo prenupcial, pues además de ser actriz y cantante, también es fundadora de una de las empresas de cosméticos más exitosas del momento.

Para Selena, proteger su catálogo musical, sus regalías como actriz y cantante, y sobre todo, proteger su compañía de varios millones de dólares, no era una opción, sino algo realmente necesario.

No fue una decisión opcional, sino un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado”: declaró una fuente al periodista.

¿Cómo reaccionó Benny Blanco al acuerdo prenupcial de Selena Gomez?

Es un hecho que Selena tiene más dinero que Benny; sin embargo, él no se queda atrás, pues gracias a su exitosa carrera como productor musical y responsable de varias de las canciones más exitosas de la época actual, también cuenta con una generosa fortuna, por lo que no dudó en acceder a proteger sus bienes.

Sin embargo, eso no es lo realmente importante, sino la actitud con la que decidió firmar el acuerdo prenupcial:

Él estuvo completamente de acuerdo. Ama a Selena, respeta su historia y no hubo ningún problema”.

Además, es importante entender que los acuerdos prenupciales son comunes entre figuras públicas como Selena y Benny, pues aunque el amor puede ser intenso y verdadero, los acuerdos financieros deben ser prioridad.

En matrimonios de celebridades de esta escala, el amor y la ley deben coexistir”.

Selena Gomez Benny Blanco
Melisa Velázquez
