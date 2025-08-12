Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Lawrence intentó evitar que Emma Stone cortara su pelo para su nueva película

Emma Stone dejó a todos boquiabiertos con su nuevo corte pixie para la película Bugonia, aunque Jennifer Lawrence no estuvo de acuerdo e incluso trató de convencerla de no hacerlo.

August 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
Emma Stone y Jennifer Lawrence

Emma Stone y Jennifer Lawrence

Getty Images

El próximo 24 de octubre se estrenará la película Bugonia, protagonizada por Emma Stone, quien decidió cortar su pelo para interpretar a su personaje Michelle, y aunque a muchos les gusto su nuevo corte pixie, hubo alguien en particular que se negaba a que lo hiciera.

Su amiga, la también actriz, Jennifer Lawrence, se negaba a que Emma se cortara el pelo, e incluso intentó evitar que lo hiciera, ¿pero cuál es la razón?

Te podría interesar: Emma Stone nos enseña a usar el corte Pixie a los 30 y 40 con frescura para este verano

También puedes leer:
andie macdowell cannes 2025
Belleza
El look con canas de Andie MacDowell en Cannes 2025 que redefine el glamour
May 15, 2025
 · 
Andrea Columba
fleco bardot
Belleza
Flequillo Bardot: cómo llevar el estilo que rejuvenece al instante y es fácil de peinar
May 14, 2025
 · 
Andrea Columba

Jennifer Lawrence no quería que Emma Stone se cortara el pelo

Durante una entrevista para Vogue, donde Emma será la imagen de portada, Jwennifer confesó que no quería que Emma se cortara el pelo.

La verdad es que no quería que se rapara la cabeza”, dijo Lawrence. “Ya había vivido el corte de pelo de Billie Jean King”, haciendo referencia al personaje que Emma interpretó para la película, ‘Batalla de Sexos’, donde también tuvo que llevar el pelo corto.

Sin embargo, Emma confesó que quiso raparse la cabeza durante una de las escenas de la película, en honor a su mamá, que luchó contra el cáncer: “De verdad hizo algo valiente. Yo solo me estoy afeitando la cabeza”.

Al final, el resultado le fascinó a la actriz: “No hay mejor sensación en el mundo. ¿La primera ducha después de afeitarte la cabeza? ¡Dios mío, es increíble!

Jennifer también admitió que el resultado terminó por gustarle, y se arrepintió de haberle pedido que no lo hiciera: “La verdad es que se veía preciosa. Lo consiguió”

Emma Stone corte pixie

Emma Stone corte pixie

Getty Images

¿De qué trata Bugonia, la nueva película de Emma Stone y de qué trata?

Bugonia es la nueva película de Yorgos Lanthimos, una nueva adaptación que está basada en Save the Green Planet de 2003, donde Stone interpreta a una ejecutiva farmaceútica que es secuestrada por dos teóricos de conspiración que están convencidos de que ella es una extraterrestre que busca exterminar el planeta. La cinta llegará a los cines el próximo 24 de octubre.

Cuanto más desafiante se vuelve, más me gusta”, añadió Stone sobre su carrera como actriz. “Si no creces ni te impulsas a diferentes niveles, y creo que es lo mismo para la mayoría de la gente en casi cualquier trabajo, te estancas”.

emma stone Jennifer Lawrence
Melisa Velázquez
Relacionado
Meghan Markle
Realeza
¿Meghan Markle sí renovó contrato con Netflix? Así regresa la duquesa de Sussex
August 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas de Día de Muertos
Belleza
5 uñas cortas y divertidas para Día de Muertos que estarán de moda este 2025
August 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Sophie Turner responde a quienes la acusan de ser mala madre
Entretenimiento
Sophie Turner rompe el silencio y así responde a las críticas que la acusan de ser mala madre
August 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Nuevo look de la princesa Ana
Realeza
La princesa Ana cambia de look para su nuevo retrato oficial por su cumpleños 75
August 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez