Jennifer Lawrence intentó evitar que Emma Stone cortara su pelo para su nueva película

El próximo 24 de octubre se estrenará la película Bugonia, protagonizada por Emma Stone, quien decidió cortar su pelo para interpretar a su personaje Michelle, y aunque a muchos les gusto su nuevo corte pixie, hubo alguien en particular que se negaba a que lo hiciera.

Su amiga, la también actriz, Jennifer Lawrence, se negaba a que Emma se cortara el pelo, e incluso intentó evitar que lo hiciera, ¿pero cuál es la razón?

Jennifer Lawrence no quería que Emma Stone se cortara el pelo

Durante una entrevista para Vogue, donde Emma será la imagen de portada, Jwennifer confesó que no quería que Emma se cortara el pelo.

“La verdad es que no quería que se rapara la cabeza”, dijo Lawrence. “Ya había vivido el corte de pelo de Billie Jean King”, haciendo referencia al personaje que Emma interpretó para la película, ‘Batalla de Sexos’, donde también tuvo que llevar el pelo corto.

Sin embargo, Emma confesó que quiso raparse la cabeza durante una de las escenas de la película, en honor a su mamá, que luchó contra el cáncer: “De verdad hizo algo valiente. Yo solo me estoy afeitando la cabeza”.

Al final, el resultado le fascinó a la actriz: “No hay mejor sensación en el mundo. ¿La primera ducha después de afeitarte la cabeza? ¡Dios mío, es increíble!”

Jennifer también admitió que el resultado terminó por gustarle, y se arrepintió de haberle pedido que no lo hiciera: “La verdad es que se veía preciosa. Lo consiguió”

Emma Stone corte pixie Getty Images

¿De qué trata Bugonia, la nueva película de Emma Stone y de qué trata?

Bugonia es la nueva película de Yorgos Lanthimos, una nueva adaptación que está basada en Save the Green Planet de 2003, donde Stone interpreta a una ejecutiva farmaceútica que es secuestrada por dos teóricos de conspiración que están convencidos de que ella es una extraterrestre que busca exterminar el planeta. La cinta llegará a los cines el próximo 24 de octubre.

“Cuanto más desafiante se vuelve, más me gusta”, añadió Stone sobre su carrera como actriz. “Si no creces ni te impulsas a diferentes niveles, y creo que es lo mismo para la mayoría de la gente en casi cualquier trabajo, te estancas”.