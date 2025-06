Juez desestima millonaria demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively por difamación

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un giro definitivo este lunes, cuando un juez federal desestimó la millonaria demanda por difamación y extorsión que el actor presentó contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds, su publicista Leslie Sloane y el periódico The New York Times. Baldoni había exigido una compensación de 400 millones de dólares.

La contrademanda de Baldoni no prosperó

La contrademanda fue presentada en respuesta a la acusación original de Blake Lively por acoso sexual. Según documentos legales, Baldoni alegaba haber sido difamado tanto por la actriz como por su círculo cercano y por el medio de comunicación. Sin embargo, el juez Lewis J. Limon desestimó el caso en su totalidad.

“La opinión de hoy es una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, junto con aquellos a quienes Justin Baldoni y Wayfarer arrastraron a su demanda de represalia, incluyendo a Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”, señalaron los abogados de Lively en una declaración oficial.

La demanda fue calificada como una farsa

El equipo legal de la actriz fue contundente al describir el caso como infundado desde el principio.

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares fue una farsa, y el Tribunal la descubrió sin dudarlo. Esperamos con interés la siguiente ronda, que busca el pago de honorarios de abogados, el triple de daños y perjuicios y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y las demás parte de Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo”.

Documentos privilegiados, la clave de la decisión

El juez explicó que las alegaciones de Baldoni se apoyaban únicamente “en documentos judiciales privilegiados”, lo que impide su uso como base para una demanda civil.

“Wayfarer (empresa de producción cofundada por Baldoni) no han logrado asegurar que Lively sea responsable de ninguna declaración aparte de las contenidas en su demanda”, indicó el juez Lewis J. Limon este lunes.

Wayfarer también alegó que Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times habrían hecho comentarios públicos acusando a Baldoni de conducta inapropiada. Sin embargo, el juez consideró que no había fundamentos suficientes para probar difamación.

“El Times revisó las pruebas disponibles e informó, quizás de manera dramatizada, lo que creía que había sucedido. El Times no tenía ningún motivo evidente para favorecer la versión de Lively”, añadió.

Blake Lively retiró parte de su demanda inicial

Apenas el 3 de junio se informó que Blake Lively había retirado de su demanda original las acusaciones de infligir intencionalmente una respuesta emocional, para evitar entregar su historial médico como parte del proceso.

Un caso que comenzó con acusaciones por acoso sexual

Todo comenzó a finales de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda por derechos civiles contra Justin Baldoni, acusándolo de acoso sexual. El actor respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares, que incluyó también a su esposo y a su equipo, alegando extorsión y difamación. Esa contrademanda ya ha sido oficialmente desestimada.