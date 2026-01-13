Julio Iglesias es acusado de agresiones sexuales por sus ex empleadas, estos son los cargos que podría enfrentar

Este martes 13 de enero, se dieron a conocer denuncias contra el cantante español, Julio Iglesias, dos mujeres que fueron sus empleadas domésticas en sus mansiones del Caribe, aseguran haber sufrido de agresiones sexuales y numerosas humillaciones.

Las empleadas que dieron su testimonio a través de nombres ficticios para proteger su identidad, aseguran haber trabajado para el cantante en un ambiente de control, acoso y constante agresión física y sexual.

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos de sus exempleadas

La demanda ocurrió tras una investigación del canal de televisión, Univisión y del diario español elDiario.es , donde una empleada de servicio doméstico y una fisioterapeuta denunciaron haber sufrido de agresiones físicas y sexuales por parte del cantante Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, durante el 2021.

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, añadió la joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, una fisioterapeuta de nombre ficticio Laura, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante, quien también ha contado su terrible experiencia.

“Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, y aseguró que un episodio similar sucedió también en la piscina de la villa que tiene el cantante en Punta Cana.

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos de sus exempleadas Getty Images

Autoridades españolas reaccionan a las denuncias contra Julio Iglesias

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha dado respuesta a las acusaciones en su contra, quien lleva varios años alejado de los focos y los escenarios, quien además es una figura querida y reconocida en España.

Sin embargo, tras darse a conocer las denuncias y testimonios de ambas mujeres, algunas autoridades han dado a conocer su postura contra el cantante.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud”, escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió “que se investigue y se llegue hasta el final” en este asunto, en un mensaje en X.

