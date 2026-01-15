Suscríbete
Justin Baldoni se opone a proteger identidades en el juicio contra Blake Lively y menciona a Taylor Swift

Justin Baldoni quiere que Taylor Swift y Ryan Reynolds declaren, y no está dispuesto a mantener su identidad en secreto, como había pedido Blake Lively.

Enero 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Nuevo detrás de cámaras de Justin Baldoni con Blake Lively desata comentarios por “polémica broma”.png

Justin Baldoni se niega a ocultar la identidad de testigos en el juicio contra Blake Lively

Getty Images

Los esfuerzos de Blake Lively por tachar los nombres de conocidos famosos, como su marido Ryan Reynolds y su antigua mejor amiga Taylor Swift, en su caso por la película ‘In Ends with Us’ son en vano, según los abogados de Justin Baldoni.

En una nueva presentación judicial el lunes, el equipo legal de Baldoni expresó su objeción formal a una moción que la actriz había presentado previamente para ocultar la identidad de figuras públicas implicadas en el litigio en curso.

Ninguna de las solicitudes de Lively cumple con el alto estándar del tribunal para el sellado en esta fase”, dijo el equipo de Baldoni al Daily Mail.

Justin ha señalado que la única razón por la que Lively quiere evitar que sean mencionados los nombres de testigos famosos, es porque no ayuda a su imagen pública, y la actriz ha señalado a su propio esposo, Ryan Reynolds como un “tercero inocente”.

El equipo legal de Baldoni rechaza esta moción, pues el actor asegura que la participación de Reynold no fue “inocente”, pues más bien fue constante y agresiva durante producción de la película.

Dijeron que “la afirmación de que Reynolds es un tercero cuyas comunicaciones deberían ser excluidas es excesivamente restrictiva y absurda”, y señalaron las numerosas veces en las que el actor se involucró activamente en la producción.

Reynolds habría reescrito personalmente la escena en la adaptación de Colleen Hoover, según los abogados de Baldoni, y también estuvo involucrado en un acalorado intercambio con el director por comentarios que hizo sobre el peso de Lively.

justin baldoni y blake lively documental.png

Getty Images

El abogado de Baldoni dijo que la clara implicación de Reynolds en el caso le convierte en una persona privilegiada para ser entrevistado como testigo, y aseguran que la intención de la actriz por ocultar su identidad, es porque los utiliza para intimidar al llamarlos “sus dragones” para hacerse con la película.

Los abogados de Baldoni en el pasado señalaron nombres destacados como Taylor Swift, Hugh Jackman, Emily Blunt y America Ferrera como sus confidentes en asuntos personales y profesionales.

Los mensajes de texto con Taylor Swift que Blake Lively quiere ocultar

Lively también ha intentado sellar los mensajes de texto privados con Swift, pero según se informa, la cantante no tiene objeciones para su publicación.

La periodista Kjersti Flaa señaló que Swift “básicamente está diciendo... está bien para mí, simplemente muéstrenlos al mundo”, lo que puede perjudicar el intento de Lively de ocultarlos.

De acuerdo con esta periodista, Blake teme que al exponer estos mensajes, entre otros documentos, se caiga esa imagen de víctima que se ha esforzado por construir durante el caso, y quede al descubierto el poder que ejercía en el set y cómo intentó robar la película a Baldoni.

Blake Lively Justin Baldoni
Melisa Velázquez
