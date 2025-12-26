Justin Bieber hizo dolorosa reflexión sobre la Nochebuena en un mensaje personal y emotivo

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores con un mensaje poco habitual en su perfil de Instagram, el cantante canadiense, lejos de hablar de sus éxitos, compartió una profunda reflexión sobre el dolor que ha atravesado a lo largo de su carrera profesional.

Bieber comenzó su carrera con tan solo 12 años y desde entonces ha atravesado un sinfín de polémicas que han marcado su vida personal. En este día de celebración familiar, decidió compartir lo que la Navidad significa para él.

El mensaje navideño de Justin Bieber que está marcado por el dolor

Sin rodeos y con un mensaje directo, Justin compartió en su perfil de Instagram: “He pasado por mucho dolor”, y continuó hablando sobre lo mucho que significa la temporada navideña para él, asegurando que ha encontrado en Jesús, el mejor refugio.

“La Navidad es ese momento para reflexionar y preguntarte lo que realmente quieres. ¿Qué realmente cumple? La Navidad es un recordatorio de Jesús y el regalo gratuito del perdón que solo él puede ofrecer. Reflexionando sobre esto me recuerda todo lo que he pasado, y cómo él me ha sacado de todo”, escribe un Justin reflexivo.

El mensaje de Justin no habló de sus éxitos, sino de cómo la industria musical lo consumió y de cómo lo hizo sentir, al punto de querer renunciar a todo.

“Hubo momentos en los que me sentí usado, apresurado, moldeado para convertirme en algo que no elegí del todo. Este tipo de presión deja heridas que no se ven sobre el escenario”.

Justin asegura que el proceso de recuperación no ha sido fácil ni lineal: “Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela como dispuesto y capaz, es difícil negarlo”.

La lucha de Justin Bieber

La adolescencia de Justin estuvo marcada por los escándalos, en medio de las exigencias profesionales a una corta edad, el canadiense encontró refugio en las sustancias, algo que más tarde le costaría superar.

También ha tenido que enfrentarse a la enfermedad de Lyme, y más tarde se le diagnosticó el síndrome de Ramsay Hunt, que le provocó parálisis facial parcial y lo obligó a cancelar el Justice World Tour.

Por otra parte, su vida personal también ha estado rodeada de escándalos, su relación con Selena Gomez fue una de las más mediáticas de la historia y finalmente fue criticado y señalado cuando decidió casarse con Hailey Bieber, su actual esposa y madre de su hijo Jack Blues.

