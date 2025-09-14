Suscríbete
Entretenimiento

Karol G hace historia en el Vaticano: así fue su emotivo concierto con Andrea Bocelli

Así fue como Karol G conquistó el Vaticano con su música y un inolvidable dueto con Andrea Bocelli.

September 13, 2025 • 
Karen Luna
'Grace for the World' Concert In St Peter's Square

Karol G hace historia en el Vaticano: así fue su emotivo concierto con Andrea Bocelli

Getty Images

El Vaticano fue testigo de algo que nadie esperaba; Karol G subió al escenario del concierto Grace for the World y convirtió una noche solemne en un encuentro de emociones. Con su estilo auténtico y esa energía que la caracteriza, la colombiana demostró que la música puede cruzar fronteras culturales y emocionales sin pedir permiso.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano

Cuando sonaron los primeros acordes de “Mientras me curo del cora”, la atmósfera cambió. No era un simple show, era un mensaje directo al corazón de quienes escuchaban. Luego llegó “Milagros”, y en ese espacio cargado de historia y espiritualidad, cada verso parecía tener un eco especial. Karol logró lo que pocos consiguen: hacer sentir a la audiencia que estaba en un lugar único, viviendo un momento irrepetible.

El instante más esperado llegó cuando apareció Andrea Bocelli y juntos interpretaron “Vivo por ella”. La mezcla de sus voces fue inesperada pero mágica. Ella, con la frescura de lo urbano; él, con la fuerza de lo clásico. El resultado fue un dueto que dejó sin palabras a todos los presentes y que ya se perfila como uno de los momentos más icónicos de la carrera de Karol.

Más que un concierto, un mensaje

Grace for the World no fue solo un evento musical, fue un recordatorio de que la música tiene el poder de sanar y unir. Karol G lo dejó claro: su carrera no entiende de límites ni de etiquetas. Hoy puede estar en los festivales más grandes y mañana en el Vaticano, siempre llevando un mensaje de conexión y esperanza.

También puedes leer:
kate middleton (4).jpg
Realeza
De Lady Di a Kate Middleton: así se lleva el royal core, la tendencia que te hará la más elegante en tu oficina
July 06, 2025
 · 
Shareni Pastrana
kate portada.png
Realeza
Así lleva Kate Middleton el total nude: 3 claves para lucir como una royal después de los 40
July 08, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Este capítulo no solo marca su historia como artista, también demuestra que la música latina está lista para ocupar cualquier escenario del mundo y si algo quedó claro esa noche es que Karol G no solo cantó, sino que hizo historia.

Andrea Bocelli Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
selena gomez deja la musica despues de emilia perez.jpg
Belleza
Selena Gómez sorprende con uñas café tostado, el manicure elegante y discreto, perfecto para novias
September 13, 2025
 · 
Lily Carmona
maxima de holanda
Realeza
Máxima de Holanda confirma que los colores tierra son la clave de la elegancia a los 50
September 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Jennifer Lopez.jpg
Belleza
6 cortes de pelo que realmente rejuvenecen después de los 50 y no son el clásico corte bob
September 13, 2025
 · 
Lily Carmona
6 cortes de pelo corto recomendados por los expertos porque sí rejuvenecen y enmarcan el rostro (1).png
Belleza
6 cortes de pelo corto recomendados por los expertos porque sí rejuvenecen y enmarcan el rostro
September 13, 2025
 · 
Lily Carmona