¿Katy Perry dedica indirectas a Orlando Bloom en su nuevo éxito ‘Bandaids’?

La pop-star Katy Perry vuelve al ruedo con Bandaids, un single que nos tiene a todos atentos. Desde que se filtró el adelanto promocional, sus fans están convencidos de que la letra y el video esconden mensajes dirigidos a Orlando Bloom y al fin de su relación. En la imagen teaser, se ve a Katy con vendajes, lo que ha desatado especulaciones de que está expresando su proceso emocional tras la ruptura.

Este nuevo tema se siente crudo, personal y quizá también curativo. Si analizamos el contexto (la separación pública entre la cantante y Orlando) no es de extrañar que muchos interpreten que Bandaids funciona como un ancla musical para cerrar un capítulo.

¿Qué pasó con Katy Perry y Orlando Bloom?

Katy Perry y Orlando Bloom mantuvieron una relación de varios años que incluyó compromiso y la llegada de su hija. Sin embargo, según los medios, la pareja confirmó su separación en 2025. En una presentación durante su gira, Katy se mostró visiblemente emocionada hasta romper en llanto, lo que abrió aún más la conversación sobre el estado emocional del vínculo.

Pese a que ninguno de los dos ha detallado públicamente cada motivo, los indicios apuntan a una ruptura compleja que ha sido fuente de inspiración para la artista. Con ese telón de fondo, el lanzamiento de Bandaids cobra otro significado: no solo es música, también parece una carta abierta desde el escenario.

¿Entonces hay indirectas en ‘Bandaids’?

Aunque Katy no menciona nombres directos, los símbolos (vendajes, heridas, destrucción de espacios que aparecen en el video) han hecho que fans y medios lean la canción como un posible “ajuste de cuentas emocional”. ¡Pero ojo! No hay confirmación oficial de que Orlando Bloom sea el destinatario de esas letras. Hasta que Katy o su equipo lo aclaren, se mantiene en la zona de la interpretación.

Bandaids podría ser un himno de sanación y empoderamiento personal tras una relación importante. Tiene ese toque “lo que viví, lo canto y lo transformo” que tanto nos gusta ver en los artistas y si te encanta meterle “lectura entre líneas” a las canciones, esta sí que da para eso y más.

