¿Katy Perry y Justin Trudeau se quieren casar? Esto dice su lenguaje corporal en sus recientes fotos

No sé tú, pero internet se volvió un caos después de que Katy Perry subiera esas fotos con Justin Trudeau desde Tokio y es que entre sonrisas, miradas que parecían decir “solo tú entiendes este chiste”, y momentos que uno normalmente comparte cuando está en una etapa bonita con alguien. Estas fotos dieron mucho de qué hablar, especialmente en la pregunta: ¿ya andan pensando en boda?

Una vibra que se siente sin necesidad de subtítulos

Lo primero que llamó la atención fue la naturalidad con la que están juntos. No se ven posados, ni incómodos, ni tratando de ocultar algo. Al contrario; se nota esa complicidad que aparece cuando dos personas realmente disfrutan estar una al lado de la otra. Entre las risas, la cercanía y la forma en que se miran, sí, hay una química evidente… pero química no siempre significa boda.

Katy Perry: abierta, luminosa y sin demasiadas barreras

Katy siempre ha sido muy expresiva, pero en estas fotos tiene una luz distinta porque se ve tranquila, confiada, sin ese filtro emocional que a veces ponen las celebridades cuando alguien más está frente a la cámara. Su cuerpo apunta ligeramente hacia Trudeau, un gesto que en lenguaje corporal suele significar apertura y cercanía. Nada dramático, nada que implique matrimonio… pero sí un “me siento bien contigo”.

Justin Trudeau: atención plena y esa calma que habla por sí sola

Trudeau, por su parte, tiene esa presencia serena que muchos reconocen. En Tokio se le ve relajado, con una postura suave y una atención que parece más personal que diplomática. No hay señales de tensión ni de formalidad excesiva; más bien, parece alguien que está exactamente donde quiere estar, acompañando a alguien con quien tiene una conexión cómoda.

¿Hay boda? La respuesta honesta

La realidad, es que estas fotos solo muestran cercanía, ellos tienen buena vibra, pero nada en su lenguaje corporal apunta a que estén moviéndose hacia un anuncio de boda. Lo único seguro es que lo que están viviendo —sea lo que sea— se siente bonito, genuino y tan natural que no necesita explicarse.

