Kris Jenner respalda a Kylie y Timothée Chalamet con un sutil homenaje a su reciente película

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han consolidado como una de las parejas favoritas de Hollywood, su romance comenzó en la primavera de 2023, y lo hicieron oficial en el mes de mayo con su debut en la alfombra roja de los Premios David Di Donatello en Roma.

A principios de noviembre surgieron rumores de un posible rompimiento; sin embargo, fueron desmentidos, asegurando que no sólo siguen juntos, están más felices y enamorados que nunca.

Y aunque su romance ha generado opiniones divididas, la madre de Kylie, Kris Jenner, ha demostrado ser la más grande admiradora de su relación.

Kris Jenner respalda el romance de su hija Kylie y Timothée Chalamet

El lunes 8 de diciembre, la madre de 70 años de Kylie Jenner, dio su sello de aprobación a la relación de su hija con Timothée, al usar productos de su próxima película, Marty Supreme, que llegará a los cines el día de Navidad.

En una foto publicada en sus Historias de Instagram, se puede ver a la matriarca de la familia Kardashian-Jenner parada frente a un árbol de Navidad, extendiendo los brazos, mientras viste una chaqueta bomber azul de Marty Supreme sobre un vestido rojo.

"¡MARTY SUPREME Día de Navidad!!!!!!”, escribió sobre la foto.

Kris Jenner respalda el romance de su hija Kylie y Timothée Chalamet Instagram/@krisjenner

La llamativa prenda combina con una que tiene en el armario Kylie, ya que la usó mientras asistía al juego de los Yankees contra los Jays con su novio el miércoles 8 de octubre.

La película dirigida por Josh Safdie sigue a Chalamet como “Marty Mauser, un joven con un sueño que nadie respeta, va al infierno y regresa en busca de la grandeza”, según una sinopsis.

¿Timothée Chalamet está enamorado de Kylie Jenner?

A pesar de los rumores que surgieron hace algunos meses sobre una supuesta ruptura, la pareja ha demostrado estar más fuerte que nunca, y se dice que el actor está muy enamorado de la empresaria.

“Timothée hablaba de Kylie todo el tiempo durante el rodaje de Marty Supreme”, declaró una fuente en exclusiva a la revista People, añadiendo que “Kylie incluso voló a visitarlo al set en Nueva York. También se vieron en Londres mientras él rodaba Dune. Están enamorados”.

