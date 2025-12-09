Kylie Jenner y Timothée Chalamet roban las miradas con sus looks naranjas en el estreno de “Marty Supreme": FOTO

Si hay una pareja que sabe cómo convertir una alfombra roja en su alfombra roja, definitivamente es Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Esta vez lo volvieron a demostrar en el estreno de “Marty Supreme”, donde ambos apostaron por el color naranja, un tono vibrante, audaz y perfecto para cerrar el año con estilo.

El look naranja de Kylie Jenner: glam puro y sin esfuerzo

Kylie eligió un vestido naranja que combinó a la perfección con su estilo glam, pero relajado. La silueta era ajustada, de líneas limpias y con ese toque sensual que siempre la acompaña sin necesidad de exagerar. El tono naranja encendió su piel, mientras le dio un aire fresco, moderno y totalmente protagónico. Su maquillaje se mantuvo en la gama cálida, con labios nude a juego con los ojos definidos, logrando un equilibrio perfecto que dejaba que el vestido hablara por sí solo.

Si hay una pareja que sabe cómo convertir una alfombra roja en su alfombra roja, definitivamente es Kylie Jenner y Timothée Chalamet, esta vez lo volvieron a demostrar en el estreno de “Marty Supreme”. Monica Schipper/Getty Images

Timothée Chalamet, el rey del estilo relajado pero elegante

Timothée optó por un traje naranja que solo alguien con su personalidad puede llevar con tanta naturalidad. El actor de “Marty Supreme” apostó por un corte moderno, líneas suaves y ese aire effortless chic que lo ha convertido en un favorito de la moda masculina.

El traje tenía un acabado satinado ligero que reaccionaba de forma hermosa bajo las luces del evento. Lo combinó con una camiseta básica en tono neutro, dejando que el naranja fuera el verdadero protagonista. Su look fue un recordatorio de que él no sigue tendencias… él las inspira.

La pareja que sabe cómo marcar tendencia

Lo más comentado de su aparición no fue solo el color vibrante, sino lo bien que ambos se complementaron visualmente. Sin necesidad de coordinar al extremo, construyeron un match que los volvió el centro total de la conversación en redes. ¡Sin duda, Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrocharon estilo en la gala de “Marty Supreme”!

