Las fotos más románticas de Justin y Hailey Bieber en el cumpleaños de Kendall Jenner

Durante el fin de semana, Kendall Jenner celebró su cumpleaños número 30 con una lujosa fiesta en la playa, la ocasión reunió a varias celebridades que incluyó a sus hermanas Kardashian y a su amiga Hailey Bieber, quien asistió con su esposo Justin Bieber.

Y fue precisamente la pareja quienes se robaron las miradas, pues se mostraron más enamoradas que nunca en las dulces fotografías que compartieron en las redes sociales, dejando claro que su relación es fuerte y sólida.

Justin Bieber comparte fotos románticas con Hailey Bieber

Fue este 4 de noviembre cuando Justin compartió uno de los momentos más románticos que pasó junto a su esposa Hailey en la playa, la pareja capturó el momento durante la fiesta de cumpleaños de su amiga en común, Kendall Jenner.

Su carrusel de Instagram , sin ningún texto , incluía dos instantáneas, comenzando con una foto llena de muestras de afecto en la que aparecía abrazado al magnate de Rhode .

Los padres de Jack Blues, posaron en la playa para una sesión de fotos nocturna frente a una estructura de globos plateados que decía “Feliz cumpleaños Kendall” en letras mayúsculas.

Justin llevaba una camiseta blanca sin mangas y pantalones color beige mientras sonreía abrazando la cintura de Hailey, mientras ella le daba un beso en la mejilla y lo abrazó por el cuello para la tierna foto.

El Halloween de Justin y Hailey Bieber junto a su hijo Jack Blues

Antes de las románticas fotos de la pareja en la playa, Justin compartió imágenes del segundo Halloween de su hijo Jack, quien lució dos increíbles disfraces.

En el primero, Jack hizo un homenaje a su padre, al lucir un disfraz con el look con el que Justin inició su carrera artística y con el que alcanzó la fama a nivel internacional.

Luego se tomaron una foto oficial con Justin vestido de Mr. Increíble, la modelo de Elastigirl y su hijo pequeño disfrazado de Jack-Jack, el niño con superpoderes de la película Los Increíbles de Disney-Pixar.

