Las reglas que Nicole Kidman impuso a su hija Sunday Rose para convertirse en modelo

Con 17 años de edad, Sunday Rose está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda; sin embargo, la hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban, ha confesado que no fue fácil, pues sus padres le impusieron un par de estrictas reglas que tenía que cumplir si quería trabajar en las pasarelas.

Te podría interesar: Esta fue la estremecedora razón que separó a Nicole Kidman de Tom Cruise y sus hijos

La reglas de Nicole Kidman para su hija Sunday Rose

Sunday acaba de convertirse en la portada de la revista de moda, Nylon, y durante una entrevista, explicó que sus padres han sido muy estrictos con ella y su hermana menor, Faith Margaret, y aunque solo les impusieron dos reglas, fue difícil cumplir con ellas.

“La primera fue que no pude explorar ningún tipo de trabajo en el mundo de la moda hasta los 16, y la segunda es que la escuela siempre tiene que ser lo primero, lo cual al principio odiaba, pero en realidad estoy muy contenta de tener estas reglas porque me mantienen con una buena mentalidad”.

Sin embargo, el modelaje no es la única pasión de Sunday Rose, pues no descarta la posibilidad de tener una carrera en el cine como su mamá.

“Tengo varios intereses que me gustaría explorar en la universidad”, compartió. “De hecho, el cine ha sido la carrera de mis sueños desde que tenía 5 años, así que espero poder estudiarlo en la universidad”.

Carrera de Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban

Sunday Rose debutó en las pasarelas cuando tenía 16 años durante la Semana de la Moda de París en el 2024.

Ese mismo año, abrió su cuenta oficial de Instagram, donde decidió no usar los apellidos de sus famosos padres, pues está en busca de su propio camino, así lo reveló en la misma entrevista:

“Cuando la gente de mi edad me conoce, normalmente no sabe nada de mi vida, lo cual es maravilloso porque puedo causar una primera impresión basándome en quién soy y no en quién es mi familia”.

Por otra parte, Nicole ha revelado que la maternidad no ha sido fácil para ella, pues requiere de tiempo y buscar una educación adecuada para sus hijas, ha querido que crezcan en un ambiente estricto, razón por la que asegura no haber sido muy popular, pero ha revelado sentirse muy orgullosa de las personas en que se están convirtiendo sus hijas.

“Me siento increíblemente orgullosa y comprensiva”, declaró Nicole a E! News en octubre, explicando que su papel en la carrera de Sunday Rose es simplemente “ser madre”.

