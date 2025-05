Esta fue la estremecedora razón que separó a Nicole Kidman de Tom Cruise y sus hijos

Nicole Kidman y Tom Cruise formaron una de las parejas más icónicas de Hollywood durante los años 90. Sin embargo, su sorprendente divorcio en 2001 dejó a muchos preguntándose: ¿por qué se separaron, si juntos habían adoptado dos hijos y parecían tener una relación idílica?

La respuesta a dicha pregunta es estremecedora, ya que, de acuerdo con diversas fuentes, Nicole no pudo tolerar el hecho de que Tom se adentrara a la Iglesia de la Cienciología.

Tom Cruise se divorció de Nicole Kidman tras adentrarse de lleno en la Cienciología GETTY IMAGES

De acuerdo con un artículo de Page Six, Nicole Kidman siempre se mostró escéptica ante la Cienciología, a pesar de que en un principio acompañó a Tom a algunos eventos de la iglesia. Además, de acuerdo con un artículo de El País, se ha reportado que la pseudo religión no veía con buenos ojos al padre de Kidman, quien era psiquiatra, lo cual aumentó el conflicto entre los actores.

También, según The New Yorker, incluso, la Cienciología habría contratado a un detective privado para espiar a Kidman. La intención habría sido fortalecer la influencia de Cruise dentro de la iglesia y debilitar su vínculo con Nicole. “Tom quería saber exactamente con quién hablaba Nicole”, aseguró una fuente.

¿Qué pasó con sus hijos tras el divorcio?

Tras la separación, Connor e Isabella, los hijos adoptivos de la pareja, decidieron vivir con Tom Cruise y seguir los principios de la Cienciología. Nicole Kidman habló con respeto sobre esta decisión: “Es su elección, y como madre, lo respeto”, declaró la actriz ante Us Weekly.

Isabella Cruise, hija adoptiva de Tom Cruise permaneció al lado de su padre Getty

Sin embargo, a pesar de mostrarse respetuosa, Nicole se distanció de sus hijos durante años, de acuerdo con varios reportes.

Por su parte, Tom Cruise rara vez menciona su divorcio de Kidman. Incluso cuando es cuestionado al respecto.

¿Cómo se unió Tom Cruise a la Cienciología?

De acuerdo con la revista People, el protagonista de Top Gun fue introducido a la cienciología en 1986, durante su matrimonio con Mimi Rogers, quien ya era miembro activo de la iglesia.

Según el libro Inside Scientology de Janet Reitman, Cruise se sintió atraído por la organización debido a su enfoque en la autodeterminación y la mejora personal.

Cruise ha atribuido su éxito profesional y personal a la Cienciología. En una entrevista con el canal británico ITV, afirmó:

“He sido parte de la Cienciología desde los últimos 30 años y tengo que decir que no habría llegado tan lejos a nivel profesional si no se hubiera cruzado en mi camino. Me siento muy orgulloso de contar con ella”.