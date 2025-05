La dura crítica de Jodie Foster a la nueva generación de actores: esto fue lo que dijo

Jodie Foster, una de las actrices más respetadas de Hollywood, se dio cita esta semana en el Festival de Cannes 2025 para presentar la película Vie Privée, su primer protagónico en francés.

Sin embargo, esta reciente aparición de la actriz y directora de cines estadounidense ha generado que resuene la dura crítica que lanzó hace un tiempo a la nueva generación de actores. Una opinión que ha generado opiniones divididas.

¿Qué dijo Jodi Foster sobre los actores jóvenes?

Fue en una entrevista de 2024 con The Guardian en donde Jodie Foster compartió su frustración al trabajar con jóvenes actores, describiéndolos como “realmente molestos” debido a su falta de profesionalismo y compromiso.

“Te dicen: ‘No, hoy no me encuentro bien, vendré a las 10:30'. En los correos electrónicos, por ejemplo, les digo que algo es gramaticalmente incorrecto, que no han revisado la ortografía, y me contestan: '¿Por qué iba a hacerlo? ¿No es un poco limitante?’”, comentó.

Además, la actriz de 62 años expresó su desconcierto ante la aparente indiferencia de los jóvenes actores hacia la calidad de los proyectos en los que participan. “No entiendo cómo simplemente quieren actuar. No les importa si la película es mala. No les importa si el diálogo es malo. No les importa si son una uva en un anuncio de Fruit of the Loom”, señaló al citado medio.

Aunque, en la misma plática, Foster también reconoció la importancia de guiar a las nuevas generaciones en su desarrollo profesional e incluso sugirió que ella podría ayudarlos en ese sentido. “Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a crear algo propio. Puedo ayudarlos a encontrar eso, que es mucho más divertido que ser el héroe de la historia, con toda la presión que conlleva”, concluyó.

Jodie Foster criticó el poco profesionalismo de los actores jóvenes a la hora de elegir sus proyectos Archivo

Sin embargo, poco después, en una entrevista que dio cuando se encontraba en México para promocionar la serie True Detective, la ganadora del Oscar parece haberse retractado de sus declaraciones ya que señaló que le encantaba trabajar con la nueva generación y que esta posee cualidades admirables, como una visión fresca y una libertad creativa que ella misma no experimentó en sus inicios.

Pero más allá de las críticas, es cierto que la veterana actriz ha mostrado interés en apoyar a jóvenes talentos como Bella Ramsey, estrella de “The Last of Us”, a quien conoció en un evento en Hollywood. Foster destacó la autenticidad y valentía de Ramsey al presentarse sin maquillaje y con un traje entallado, desafiando los estándares tradicionales de la industria.

Por otro lado, las declaraciones de Foster han generado un amplio debate público, donde algunos la acusan de no comprender las nuevas dinámicas laborales. Mientras que otros respaldan su llamado a la responsabilidad y al compromiso en la profesión actoral. Lo cierto es que su experiencia y trayectoria le otorgan una perspectiva valiosa sobre los cambios en la industria del entretenimiento.