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Met Gala 2026: todo sobre la lista filtrada y el posible reencuentro de Bad Bunny y Kendall Jenner

La cuenta regresiva para la Met Gala 2026 ya empezó, y con ella, los rumores que nos encantan.

Marzo 19, 2026 • 
Karen Luna
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Met Gala 2026: todo sobre la lista filtrada y el posible reencuentro de Bad Bunny y Kendall Jenner

Getty Images

La Met Gala 2026 ya está dando de qué hablar… y eso que ni siquiera ha ocurrido. En las últimas horas, una supuesta lista filtrada de invitados comenzó a circular en redes sociales, desatando emoción, teorías y, claro, mucho chismecito fashion. Pero lo que realmente encendió las alertas fue el posible reencuentro entre Bad Bunny y Kendall Jenner.

¡Sí, así como lo lees! Todo apunta a que ambos podrían coincidir en uno de los eventos más importantes del año.

La lista filtrada que desató la conversación

De acuerdo con reportes recientes, la gala (que se celebrará el próximo 4 de mayo en Nueva York) reuniría a algunas de las figuras más influyentes del momento. Entre los nombres que han circulado destacan celebridades como Zendaya, Beyoncé, Kim Kardashian, Billie Eilish y Harry Styles.

Pero sin duda, quienes más han llamado la atención son Kendall Jenner y Bad Bunny, ya que ambos aparecen en la misma lista filtrada, lo que ha generado expectativa por un posible cara a cara en la alfombra roja. Además, la temática de este año giraría en torno a la idea de que “la moda es arte”, lo que promete looks mucho más conceptuales, arriesgados y dignos de viralizarse en segundos.

The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - Street Sightings

Pero sin duda, quienes más han llamado la atención son Kendall Jenner y Bad Bunny, ya que ambos aparecen en la misma lista filtrada.

Getty Images

Bad Bunny y Kendall Jenner: ¿reencuentro incómodo?

Más allá de la moda, el verdadero foco está en la historia entre ambos, el romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny comenzó en 2023 y, tras varias idas y vueltas, terminó en 2024. Desde entonces, cualquier coincidencia pública entre ellos genera titulares.

Por eso, la posibilidad de verlos nuevamente en el mismo evento (y en uno tan mediático como la Met Gala) ha despertado teorías entre fans y medios. No sería la primera vez que coinciden tras su ruptura, pero sí podría ser uno de los encuentros más observados, considerando la magnitud del evento.

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Si algo sabemos de la Met Gala es que nunca decepciona, pues entre outfits espectaculares, invitados sorpresa y momentos inesperados, cada edición deja escenas que se vuelven virales en cuestión de minutos. ¡Este 2026 no parece ser la excepción! Con una lista de invitados tan potente y un posible reencuentro cargado de historia, todo indica que la noche no solo estará llena de glamour, sino también de tensión.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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