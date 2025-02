Murió Gene Hackman a los 95 años: estas fueron las tragedias que marcaron su vida

La noticia de la muerte del actor Gene Hackman ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Hollywood y en el mundo. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por una serie de tragedias y pérdidas que moldearon su carácter y personalidad compleja.

Desde muy joven, Hackman enfrentó duras pruebas como el abandono de su padre, la muerte de su madre y sus adicciones. Unas situaciones que dejaron una huella muy profunda en el actor y en su forma de ser. Aquí te contamos estas tragedias.

Así fue la dura vida de Gene Hackman

Nació en 1930 en San Bernardino, California, Gene creció en Danville, Illinouis, y fue criado por su madre, Anna Lyda, en un ambiente humilde. Mientras que el primer golpe de su vida lo experimentaría a los 13 años, cuando su padre decidió abandonarlo.

Su progenitor, sin avisar, lo saludó y arrancó su coche para nunca más volver. Un momento que el actor y escritor estadounidense recordaría años después en una entrevista, en la cual reconoció que al verlo a los ojos supo que no lo vería más.

Gene Hackman fue abandonado por su padre durante la infancia Getty Images

Mientras que sus años de la adolescencia tampoco fueron fáciles debido a su carácter rebelde, lo que lo llevó a alistarse en la Infantería de Marina cuando tenía 16 años, donde sirvió en China y Japón. Sin embargo, sus problemas de conducta y un accidente de tráfico le costaron su carrera militar cuando fue dado de baja, en 1952.

A pesar de estos obstáculos, Hackman no perdió la esperanza y, tras varios trabajos temporales, encontró su verdadera pasión en la actuación. Su carrera despegó con papeles icónicos en películas como Bonnie and Clyde (1967) y The French Connection (1971), con los que ganó el reconocimiento que nunca había buscado.

Sin embargo, su vida personal siguió plagada de sufrimiento antes de estos éxitos. En 1962, enfrentó la muerte de su madre, Anna, debido a un incendio que arrasó su casa. Otro golpe devastador que le dejó una marca indeleble y forjó su carácter.

¿Quiénes fueron las esposas de Gene Hackman?

Gene Hackman se casó con Betsy Arakawa en 1991 Getty Images

Y por si ello fuera poco, su vida amorosa tampoco fue la más idílica. El actor tuvo dos matrimonios, siendo el primero con la actriz Faye Dunaway. Su relación de 30 años, de 1956 a 1986, dio como fruto a tres hijos, aunque siempre fue muy turbulenta.

Mientras que con su segunda pareja, la pianista Betsy Arakawa, encontró el amor de nuevo. Aunque este romance generó polémica por la gran diferencia de edades entre ambos, ya que ella era 32 años menor que él.

Se casó con Arakawa en 1991, aunque se especuló que fue ella la tercera en discordia en su anterior matrimonio. Pero Hackman ha dejado en claro que la ruptura con su primera esposa no fue por la pianista y que jamás le fue infiel con ella.

Tal vez fueron todas estas dolorosas vivencias del pasado las que lograron que Gene se mantuviera alejado del bullicio de Hollywood, buscando la tranquilidad en su vida personal. Algo que logró con Arakawa durante los últimos años de su vida.

De hecho, tras retirarse de la actuación en 2004, se dedicó a la literatura y a pintar cuadros en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, en la que vivió con Betsy hasta esta semana ya que ambos fueron encontrados sin vida. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.