Ni trucos ni romances publicitarios: Pamela Anderson habla del amor tras rumores de relación con Liam Neeson

En las últimas semanas, Pamela Anderson fue el centro de atención luego del supuesto romance que estaba sosteniendo con el actor y su coprotagonista Liam Neeson. La noticia causó revuelo en Hollywood, pero lejos de confirmar o desmentir el rumor, la actriz decidió poner las cartas sobre la mesa y hablar con sinceridad sobre lo que realmente piensa del amor.

Pamela Anderson y Liam Neeson

El pasado mes de julio, los rumores sobre el inicio de un supuesto romance entre Pamela y Liam Neeson comenzaron a circular luego de que ambos iniciaran la promoción de su película “The Naked Gun”. Durante la alfombra roja de la cinta en Berlín, se les vio a ambos en una actitud muy cercana y cariñosa. Cuando la peli llegó a Reino Unido, incluso compartieron un tierno beso en la mejilla, y entre declaraciones por parte del actor como “estoy locamente enamorado” o afirmar que trabajar con ella había sido una experiencia increíble, llegó la alfombra roja de Nueva York, donde ambos actores posaron al mismo tiempo al lado de sus hijos, regalando al mundo una foto que los medios catalogarían como “familiar”, pues esto, así como declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, confirmaría, según medios como People, que la pareja tenía una relación.

¿Todo fue una mentira?

A comienzos de mes, algunos medios internacionales sugerirían que el dulce romance entre estos dos actores podría haberse tratado de una estrategia publicitaria. Medios como TMZ informaron que esta relación jamás habría existido y que las miradas de complicidad, así como las muestras de afecto en las respectivas premieres, habían sido parte de un plan de sus equipos de relaciones públicas para promover el nuevo filme.

Pamela Anderson emite discurso durante Deauville Talent Award. Francois G. Durand/WireImage

Ante las acusaciones del portal, una fuente cercana negaría ante People que el vínculo entre Anderson y Neeson fuera una mentira, afirmando que la conexión entre ambos era auténtica y que ninguno de los dos se prestaría a hacer un “truco publicitario” como este; sin embargo, ni Pamela ni Liam habían salido a decir nada, hasta ahora.

“No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios”

La actriz decidió romper el silencio sobre la situación que se suscitó. Durante la gala inaugural del Festival de Cine Americano de Deauville, la actriz de 58 años fue premiada con el Premio al Talento por su labor artística. Durante su discurso de aceptación, la actriz emitió un fuerte mensaje respecto a su relación con Liam.

“No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios. Eso sería una sentencia de muerte. Soy auténtica y motivada… Soy supersticiosa en el amor. Y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica”, aseveró la actriz, desmintiendo así la versión de que su romance había sido planeado.

Anderson también agregó: “No confundan mi bondad con debilidad ni mi valentía con amargura… Estoy aquí en este viaje, no por dinero ni por fama, sino para ver de qué estoy hecha con honestidad, trabajo duro y para dar un legado honesto del que mi familia pueda estar orgullosa”.

Con este potente discurso, Pamela Anderson dejó claro que no se dejará definir por los rumores. Su forma de hablar sobre el amor refleja la madurez con la que prioriza este sentimiento tan único y exclusivo de quienes lo están experimentando en pareja.