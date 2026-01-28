Nicola Peltz reaparece en redes sociales tras polémica con los Beckham, ¿qué fue lo que dijo sobre la situación?

El drama entre Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y la familia Beckham parece no tener fin y es que luego de las recientes declaraciones que el hijo mayor de David y Victoria realizó el pasado lunes, Nicola volvió a sus redes sociales para publicar un video que generó sorpresa a aquellos que siguen minuto a minuto el caso.

La actriz recurrió a su cuenta oficial de TikTok para subir un video en compañía de su esposo, enviando un mensaje, que para muchos, fue claro y directo sobre la postura en la que la pareja está afrontando toda la situación mediática. ¿Qué fue lo que dijo sobre la controversia?

Nicola Peltz reaparece en redes sociales

El día de hoy por la tarde, Nicola regresó a su cuenta de TikTok para compartir un video junto a Brooklyn que rápidamente se viralizó. En el clip de apenas unos segundos de duración, la pareja muestra momentos románticos de su vida cotidiana. Con una actitud relajada y cariñosa, ambos disfrutan de paseos al aire libre, cenas románticas, tiempo de calidad con su perrita e incluso momentos íntimos donde intercambian uno que otro beso inocente. Las escenas de este video fueron acompañadas por la emblemática canción ‘Yellow’ de Coldplay y en el caption del post se puede leer “te amo, Brooklyn”.

¿Qué fue lo que dijo Nicola sobre la controversia?

A pesar de que el video no muestra una respuesta en sí, como una declaración o un comunicado, muchos seguidores de la pareja, así como de la controversia, se dedicaron a especular en internet que el TikTok era la postura de la pareja ante lo sucedido.

Algunas personas consideraron que tanto Nicola como Brooklyn apostaron por un juego en el que el silencio estratégico formará parte de la situación que está aconteciendo, pues de acuerdo con los internautas, la intención real de este clip iba ligada con el mensaje de “nuestra relación es sólida y somos ajenos al ruido del exterior”.

Victoria y David Beckham “excluyen” a Brooklyn en nuevas fotos

Recordemos que esta semana se llevó a cabo la Semana de la Moda de París, evento al que toda la familia Beckham, a excepción de Nicola y Brooklyn, se presentó para apoyar a Romeo durante su participación en el desfile y a Victoria por haber obtenido el honor caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés.

Este evento dio mucho de qué hablar, no solo por el reconocimiento de Victoria, o porque fuera la primera aparición pública de la familia junta luego de las declaraciones de Brooklyn, sino también por la aparente reacción de David y Victoria, quienes en sus respectivas cuentas de Instagram compartieron fotos en compañía de la familia completa, situación que muchos interpretaron. ¿El TikTok de Nicola habría sido la respuesta a estas fotografías?

Mientras los días siguen pasando, más detalles se suman a esta polémica situación y la reaparición de Nicola Peltz en sus redes sociales, así como las fotografías que compartieron Victoria y David Beckham, solo han sumado para continuar con la controversia, pues hasta el momento ninguno se ha presentado a dar una declaración oficial sobre lo que está sucediendo.