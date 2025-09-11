Nina Dobrev y Shaun White ponen fin a su compromiso y confirman su separación después de cinco años juntos
La actriz, Nina Dobrev, y el medallista olímpico, Shaun White, decidieron poner punto final a su relación de cinco años, tras haber estado comprometidos desde el 2024.
Nina Dobrev y Shaun White han decidido tomar caminos separados, luego de haber comenzado una relación romántica en 2019, la actriz de The Vampire Diaries y el medallista olímpico decidieron poner punto final a su relación de 5 años.
La pareja se compromete en 2024; sin embargo, la boda no se llegará a realizar, algunos creen que su relación pudo haber terminado a finales del mes de agosto.
Nina Dobrev y Shaun White ponen fin a su compromiso
Fue el pasado 31 de agosto cuando Nina y Shaun fueron vistos juntos por última vez mientras caminaban tomados de la mano en Los Ángeles; sin embargo, el 7 de septiembre, la actriz asistió sola al Festival de Cine de Toronto, y sin lucir su anillo de compromiso.
También desactivó su publicación de compromiso, que había sido un elemento básico en la parte superior de su Instagram desde que White le propuso matrimonio en octubre de 2024.
Una fuente cercana a la pareja le confirmó a People el fin de su relación: “Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo”.
Historia de amor de Nina Dobrev y Shaun White
Nina de 36 años y Shaun de 39, se conocieron en 2019 cuando fueron contratados por Tony Robbins como oradores para un evento de Florida.
La pareja comenzó a salir a finales de ese año, y en enero de 2022, el deportista de snowboard le confesaba a People su primera impresión sobre la actriz:
“No sabía nada de ella en ese momento. Me fascinó que varios miembros del personal me pidieran una foto con ella. Y yo pensaba: '¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?'. Fue muy gracioso”, recordó.
Se mudaron juntos cuando inició la pandemia por COVID-19, White hizo oficial su relación con Dobrev en Instagram en mayo de 2020, y durante ese tiempo se hicieron muy unidos.
“Nina ha sido un gran apoyo y una persona increíble durante todo este proceso”, compartió. “Durante la pandemia, fue mi salvación; realmente hizo que ese momento de mi vida fuera especial”.
White le propuso matrimonio a Dobrev en octubre de 2024 durante una cena sorpresa en The Golden Swan en Nueva York. Él orquestó la propuesta diciéndole que asistirían a un evento de CFDA, antes de hacerle la pregunta con un anillo de diamantes de 5 quilates de Lorraine Schwartz.
En ese momento, la pareja compartió fotos de la noche especial , y White escribió en Instagram : “Ella dijo SÍ”.
Hasta el momento, se desconocen los verdaderos motivos por los que la pareja decidió terminar con su compromiso y tomar caminos separados.