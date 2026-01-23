¿No habrá boda? Esta habría sido la razón por la que Taylor Swift y Travis Kelce aplazarían su matrimonio

Cuando hablamos de Taylor Swift y Travis Kelce, solemos asociarlos a temas de romance, amor y felicidad, pues, desde el momento en el que anunciaron su compromiso, fue inevitable no hacerlo después de la propuesta tan romántica del jugador de la NFL que no solo le robó el corazón a Tay, sino que a más de una fan.

Dentro de este imaginario, muchas éramos las que jurábamos que su historia de amor era una de las más sólidas y bonitas de la industria.

Sin embargo, a pesar de que hace no mucho el propio Travis afirmó que entre ellos nunca había desacuerdos o peleas, todo parece indicar que la pareja estaría enfrentando su primer enfado. Y aunque muchas personas podrían pensar que esta “pelea” podría ser algo natural, como en todas las parejas sucede, la realidad es que podría ser la causante de un aplazamiento en la boda de ambos.

¿Travis Kelce y Taylor Swift aplazan su boda?

Agosto de 2025 fue el mes en el que la pareja se comprometió; desde ese momento, las expectativas sobre el enlace comenzaron a alimentar a los fans de ambos.

Algunos medios internacionales habían reportado que la boda, probablemente, se realizaría el 13 de junio de 2026, generando euforia ante el que sería uno de los enlaces más seguidos de todas las celebridades que se comprometieron el año pasado. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja revelaron recientemente que el evento se habría pospuesto de forma indefinida.

¿Por qué la boda de Taylor Swift se aplazó?

De acuerdo con información de algunos medios internacionales, la boda se habría aplazado por un desacuerdo entre la pareja relacionado con un posible acuerdo prenupcial.

Taylor Swift y Travis Kelce habrían optado por aplazar su boda, así que 2026 no será el año del enlace, según fuentes cercanas a la pareja. Getty Images

Recordemos que este documento suele ser algo muy común en celebridades de este calibre cuya fortuna sea considerable, con la finalidad de evitar problemas futuros respecto a las finanzas individuales o aquellas que se elijan llevar en común.

Travis Kelce, ¿fue la razón de que la boda se pospusiera

Además del desacuerdo en torno al posible acuerdo prenupcial, diversos medios han señalado que otra razón podría estar ligada al jugador. Mientras hay quienes señalan que Travis habría querido dar un espacio entre su boda y la polémica que envolvió la Fundación 87 & Running, la cual estaría evadiendo impuestos en lugar de ayudar a personas que lo necesitan, también están aquellos que apuestan por la trayectoria y futuro profesional del “ala cerrada” como el motivo del aplazamiento. Y es que expertos afirman que la próxima sería la última temporada del jugador de los Chiefs, por lo que podría haber elegido centrarse en su retiro antes de su boda.

Sea la razón que fuere, la realidad es que nos quedaremos sin ser testigos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce por lo menos este año. Así que si tú pertenecías al club de las que esperaban con ansias el enlace, tendrás que seguir esperando, pues el mágico y romántico enlace de esta pareja aún se está planeando.