¿No habrá reconciliación? Brooklyn Beckham solicita a sus padres que se comuniquen con él mediante sus abogados

El drama sobre el distanciamiento en la familia Beckham parece no terminar y, aunque el año pasado terminó con el atisbo de que habría una reconciliación familiar pronto, en su noveno día, el 2026, no está trayendo señales muy esperanzadoras.

Nuevos reportes estarían revelando que Brooklyn Beckham habría tomado la decisión de pedir a sus padres formalmente que toda comunicación que se intente tener con él se lleve a cabo únicamente a través de sus abogados. Con esta acción, el primogénito de David y Victoria Beckham estaría dejando más que claro que la tensión en la familia sigue presente.

Brookly envía una carta solicitando comunicación legal

A pesar de que en diciembre pasado David Beckham tuvo un intento de reconectar con Brooklyn haciendo público el amor que sentía por él y sus otros hijos a través de una historia de Instagram, la realidad es que en los últimos días del 2025 ocurrieron situaciones que no pudieron pasar desapercibidas.

Una de las más notorias, y la cual dio origen a toda esta nueva situación, fue el momento en el que Brooklyn habría dejado de seguir en redes sociales a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos, Cruz, Romeo y Harper.

Según informaron diversos medios británicos, Brooklyn habría tomado una postura clara respecto a cómo deseaba manejar la situación en la que la familia está inmersa, y esta incluye una conversación privada y sin exposiciones públicas.

Por esta razón es que el chef habría solicitado a través de una carta que cualquier intercambio que sus padres buscaran realizar con él tendría que ser a través de representantes legales, sin llamadas, mensajes directos y especialmente interacciones públicas que puedan generar controversias o atención mediática.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David y Victoria Beckham en Instagram Getty Images

¿Qué orilló a Brooklyn Beckham a tomar esta decisión?

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, una de las situaciones que habría orillado a Brooklyn a tomar esta decisión fue que Victoria Beckham interactuara de forma pública en un video relacionado con su hijo en redes sociales.

A pesar de que la acción, en apariencia, resulta inofensiva, pues a los ojos de muchos que una madre le dé “like” a un video donde aparece su hijo no es motivo de generar una molestia, Brooklyn lo habría interpretado como una falta de respeto a su petición de mantener cualquier acercamiento fuera del ojo público.

Y es que, según revela esta misma fuente, el joven habría sentido que sus deseos no estaban siendo tomados en cuenta, y fue por esta razón también que decidió bloquear a su familia de sus redes sociales. Para él, la mejor forma de manejar el conflicto sería en un ambiente discreto, lejos de la opinión pública y en un entorno en el que pueda proteger su espacio personal sin estar enterando al mundo de lo que está sucediendo.

¿Cuál es la postura de los hermanos Beckham?

Fuentes cercanas tanto a David como a Victoria aseguran que la pareja se encuentra confundida y profundamente afectada por la situación, pues, según afirman, ninguno de los dos habría buscado una interacción pública con intenciones malas, pues su único deseo es recuperar el vínculo con su hijo mayor.

Al ser un tema delicado de índole familiar, era imposible que el resto de los hijos de David y Victoria salieran a opinar al respecto, siendo de esta forma Cruz Beckham quien decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram y aclarar de forma pública que sus padres no habían sido quienes dejaron de seguir a Brooklyn, como en un principio fanáticos empezaron a especular. Sino que habría sido Brooklyn quien los habría bloqueado, incluido a él, de redes sociales.

El problema familiar que existe entre Brooklyn Beckham y su familia parece haber escalado al grado de que el joven ha buscado limitar la comunicación y realizarla solamente a través de sus abogados, dejándonos ver que, si bien no hay una negativa por completo a reconciliarse, sí está haciendo claro con los límites que se deben respetar para que esta suceda y se lleve a cabo.

Hasta el momento, ninguno de los miembros se ha pronunciado al respecto, y probablemente no lo hagan, pues recordemos que el deseo de Brooklyn es mantener un diálogo en privado y lejos del escándalo mediático.