Noticias breves de Nueva York, Miami, París y Londres para mayo

Mayo esá siendo un mes lleno de acontecimientos en las metrópolis globales de Nueva York, Miami, París y Londres. Desde nuevas tendencias gastronómicas hasta eventos culturales y lanzamientos de productos, estas ciudades han estado en constante movimiento. En este breve resumen, le traemos las últimas noticias de cada una de ellas para que se mantenga al día con lo que está sucediendo en el mundo.

Nueva York

Todo por un postre

¡Si no lo veo, no lo creo! Y es que una fila impresionante de personas le dio la vuelta a la calle en Soho mientras esperaban comprar en la supertrendy pastelería del famoso chef francés Dominique Ansel. ¡La obsesión de los neoyorquinos con la comida gourmet es una locura! ¿Entre sus muchas clientas famosas? Mila Kunis, Meghan Markle y Cindy Crawford, quienes no se pierden sus delicias cuando visitan la ciudad.

Stacked bracelets, la tendencia de combinar brazaletes.

Qué son los stacked bracelets

Es, sin duda, llevar múltiples pulseras y brazaletes en un mismo brazo. Se llaman stacked bracelets, e igual pueden ser superchic y carísimos de Tiffany & Co., Cartier, Boucheron o Buccellati, que los típicos de estilo étnico de India o África.

Jennifer Lopez se ha sumado a la tendencia de la estética mob wife Getty Images

Jennifer López es más rica

Finalmente, Jennifer López vendió su enorme penthouse en Manhattan por 25 millones de dólares, y ella lo compró en 2020 por 20 millones. Increíble que en sólo cuatro años haya ganado 5 millones. La actriz y cantante, y su marido Ben Affleck viven en Los Ángeles en su nueva mansión de 300 millones y J.Lo no necesita tener un segundo hogar (con un mantenimiento de miles de dólares mensuales) en Nueva York.

El nuevo rol de la modelo Karlie Kloss Archivo

¿Editora de una gran revista?

La modelo Karlie Kloss y su multimillonario marido Josh Kushner sorprendieron a muchos al anunciar, como parte de su nuevo negocio editorial, el relanzamiento de la icónica revista Life. La pregunta es: ¿una publicación seria y con un pasado rico en respeto y honores en manos de una famosa modelo y su rico esposo? Pues sí. Karlie, a quien he entrevistado y es una chica con gran curiosidad, promete ser una editora a la altura del pasado de Life que se publicó con enorme éxito de 1936 a 1972.

Siempre he tenido sueños y aspiraciones. De pequeña comencé a escribirlos en una libreta y ya está llena de ideas y proyectos que he ido logrando. ¡Leerla me da fuerza para emprender nuevos retos!. Karlie Kloss

Miami

La escena de moda de Miami se amplía.

Muy fashion

Cada día abren más boutiques en Miami Design District. Con 130 galerías de arte, infinidad de opciones de lujo, restaurantes trendy o tiendas de antigüedades, es una atracción turística atractiva. No te la puedes perder. A mí me gusta mucho visitar la zona (sobre todo de octubre a marzo, por el calor) y caminar al aire libre de tienda en tienda. Louis Vuitton, Dior, Prada, Saint Laurent, Hermès y muchas otras boutiques, como la tienda de bolsos de la ecuatoriana Ximena Kavalekas están allí. Igual que fabulosos restaurantes de todo tipo, como Cote Miami, L’Atelier de Joël Robuchon, Michael’s Genuine Food & Drink, Tablé by Bachour y muchos otros. ¡Una experiencia miamense fabulosa!

Tras su separación, Shakira ha remontado vuelo Cortesía

En concierto

Todos celebran que Shakira ofrecerá su gran concierto Las Mujeres ya no lloran el próximo 20 de noviembre. La cantante pasa mucho tiempo en la ciudad, donde vive en una divina mansión junto al mar que compró hace unos años por 12 millones de dólares (¡y la que esperaba disfrutar junto a Gerard Piqué!). Verla en concierto será muy especial, como parte de su muy esperada gira mundial. Según Shakira, nunca había visto a sus hijos tan felices como en Miami y es lógico porque la ciudad es ideal para criar niños.

París

En casa de los Hermès

La mansión que un día fue de la familia Hermès, ahora es un muy privado y encantador hotel boutique, al estilo íntimo y exclusivo de los hoteles particulier. Se llama Hôtel Particulier Montmartre y es una propiedad del siglo XIX, donde muchas celebridades (Brad Pitt, entre ellas) se han hospedado. Si quieres conocerlo, puedes reservar en su restaurante gourmet Le Grand Salon, lujoso y muy chic, ¡y favorito del actor Robert Downey Jr.!

Conoce cuál es el restaurante favorito de Charlotte Casiraghi Archivo

¿Quieres saber dónde encontrártela?

Cerca de la Place Vendôme, hay una pequeña plaza muy parisina: Place du Marché Saint Honoré, donde hay varios restaurantes encantadores tipo bistró. Y allí me he encontrado ¡dos veces! a Carlota cenando con sus pequeños hijos en el delicioso Le Zinc d’Honoré, donde sirven unas hamburguesas con patatas fritas deliciosas, y ofrecen un menú para niños. ¿Se imaginan que casualidad?

Londres

A mediados de abril, la diseñadora de modas y empresaria cumplió 50 años. (Getty Images)

Victoria se vuelve asequible

Fue una gran sorpresa conocer la colección especial diseñada por Victoria Beckham para las tiendas españolas Mango. Y sorprende aún más que los diseños tengan un aire muy parecido a los supercaros modelos de la colección couture de Victoria. Mango es una marca considerada wallet friendly o de precios amistosos y ha tenido enorme éxito internacional, entre sus clientas famosas están Gigi Hadid, Katie Holmes, Cate Blanchett y Emily Ratajkowski.

La reina Camilla tiene un humor contagioso. The Queen´s Reading Room

Su risa enamora

El comentario general en todos los medios británicos es que el gran sentido del humor de Camila “es la mejor medicina para el rey Carlos”. Siempre se ha dicho que la reina es muy natural e ingeniosa, y le ve el lado positivo a las cosas. Y ese aspecto de su personalidad ha sido uno de los principales atractivos para Carlos desde el día que la conoció y comenzaron a reír juntos.

