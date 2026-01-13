¿Por qué Nick Jonas salió de los Golden Globes? El cantante aclara la razón

El pasado domingo 11 de enero, se llevó a cabo la ceremonia de los Golden Globes en el Beverly Hilton de Beverly Hills, donde las celebridades del momento se dieron cita para premiar a lo mejor del cine.

A la importante gala asistieron Priyanka Chopra junto a su esposo Nick Jonas, quien protagonizó uno de los momentos más virales de la noche, pues un video capturado por el medio Parade, generó especulaciones sobre su comportamiento.

Te podría interesar: Premios Globo de Oro de 2026: de Priyanka Chopra a Jennifer Garner, los mejores looks de la noche

Nick Jonas explica su abrupta salida de los Golden Globes

El video de Parade que se hizo viral, muestra a Nick Jonas de 33 años saliendo de los Golden Globes, el actor y cantante bebía un sorbo de agua mientras volteaba a ver a su alrededor, como si estuviera en un intento de recuperar un poco de calma.

Después de que el clip se hiciera viral en internet, respondió a una republicación en X, en la que una cuenta de fans decía: “la ansiedad social lo invadió”.

Jonas dijo que la especulación del aficionado era correcta. “Sí... me golpeó como un puñetazo en el estómago”, escribió, refiriéndose a su último single, “Gut Punch”.

Yeah…it hit me like a gut punch — Nick Jonas (@nickjonas) January 12, 2026

En la sección de comentarios, los fans aplaudieron a Jonas por ser sincero sobre cómo se sentía el domingo, al estar rodeado de tanta gente.

“Lo estás haciendo genial, cariño!!! Todos tuvimos la tristeza de la ansiedad social”, dijo una persona.

Otro estuvo de acuerdo, añadiendo: “¡Está bien! A veces nos supera a todos”.

¿Qué enfermedad padece Nick Jonas?

Nick Jonas vive con diabetes tipo 1, y a menudo ha sido muy abierto sobre su salud mental, además de su reciente single, ya había dicho a PEOPLE en 2021 que “el aspecto de salud mental y emocional de esto [diabetes] es realmente importante”.

“Desde luego hablo con mi terapeuta... y por suerte, tengo un sistema de apoyo muy bueno a mi alrededor y un gran grupo de médicos”, dijo. “Lo que necesita conciencia son los impactos mentales y emocionales que tiene no solo en la persona afectada por la enfermedad, sino también en los amigos, la familia y los seres queridos”.

Su más reciente single, ‘Gut punch’, habla precisamente sobre la salud mental y cómo lidia con ella.

“Golpéame como un puñetazo en el estómago, me he herido a mis propios sentimientos”, canta en el estribillo de la canción. “¿Cómo he llegado a ser tan bueno siendo cruel conmigo mismo? / Debería bajar la calefacción, decirme a mí mismo que me relaje / Joder, odio la forma en que hablo conmigo mismo”.

