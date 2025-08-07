¿Por qué terminaron Jacob Elordi y Olivia Jade? Esta es la causa de su ruptura tras cuatro años juntos

Jacob Elordi, uno de los actores más populares de Hollywood, y Olivia Jade, una de las influencers más exitosas del momento, pusieron fin a su relación tras cuatro años juntos. De acuerdo con medios internacionales, la pareja nunca logró superar los altibajos que marcaron su romance, lo que habría impedido que la relación avanzara con estabilidad.

Historia de amor de Jacob Elordi y Olivia Jade

A finales del 2021, Jacob de 28 años y Olivia de 25, fueron vistos por primera vez en público en una cita romántica en una cafetería en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles, a tan solo un mes de que el actor de ‘Priscila’ hubiera terminado su romance con la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

Sin embargo, desde ese momento hubo muchas especulaciones sobre el estado de su relación, pues mientras que algunos aseguran que se encontraban en una relación causal, otros decían que solo eran amigos.

Finalmente en junio de 2023, Jacob y Olivia fueron vistos disfrutando de unas románticas vacaciones en Italia, y un mes después, Elordi ya había conocido a los padres de la influencer en el lago Coeur d’Alene, Idaho.

Algunos medios aseguraban que este par de eventos no sólo confirmaban la relación, sino que además se estaban tomando las cosas muy en serio.

¿Por qué terminaron Jacob Elordi y Olivia Jade?

La noticia de su rompimiento, viene tras varios meses de especulación de los fans que aseguraban que tenían problemas, pues hacía tiempo que no se les veía juntos.

Mientras que Olivia compartía momentos de su nueva vida en París, donde al parecer estará estudiando, Jacob se encontraba con su ex novia en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne el pasado 5 de agosto en Los Ángeles.

La revista People ha intentado comunicarse con sus representantes sin éxito, pero varias fuentes le han confirmado que la relación, que estuvo marcada por idas y vueltas, había llegado a su fin de forma definitiva.

