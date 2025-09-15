Suscríbete
Premios Emmys 2025: ¿Por qué Pedro Pascal fue el galán de la noche?

Así fue como Pedro Pascal nos cautivo con su look en los Emmys Awards 2025.

September 14, 2025 • 
Karen Luna
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Getty Images

Desde que Pedro Pascal puso un pie en la alfombra roja de los Premios Emmys 2025, supimos que estábamos ante un momento fashion inolvidable. Con un total white look, este actor se robó más que flashes: capturó elogios, suspiros y un “¡wow!” colectivo. Aquí te cuento por qué Pedro no solo llegó; conquistó la velada.

Un blanco divino que iluminó la alfombra roja

Pedro apareció con un traje blanco impoluto de Celine, cortes precisos, blazer doble-breasted (“doble botonadura”) acompañado de pantalones a juego, camisa blanca y sneakers también blancas. El conjunto fue rematado con unas gafas de sol con cristales tintados que le dieron un aire fresco y sofisticado.

Ese look no fue solo ropa: fue una declaración de estilo. Hubo quienes comentaron que parecía salido de un sueño minimalista; otros, que se sentía como un canto a la elegancia sin pretensiones. Lo cierto: el blanco lo hizo destacar entre el mar de trajes oscuros.

El encanto que trasciende la moda

Claro, no es solo el traje lo que hizo que Pedro Pascal se convirtiera en el crush de la noche. Su presencia, su seguridad al caminar, esa sonrisa tranquila pero intensa, hicieron la diferencia. Cuando alguien viste bien, te fijas. Pero cuando además su aura transmite sencillez y estilo auténtico, te enamoras.

En redes sociales se volvió tendencia que su look recogía no solo el glamour, sino también algo cercano: un estilo limpio, sin estridencias, pero perfectamente pensado. Esa mezcla de “menos es más” le favoreció muchísimo. Y es curioso: en un evento donde muchos apuestan por lo extravagante, él eligió claridad, luz, presencia clara.

Pedro Pascal nominado a referente de elegancia

Pedro Pascal está nominado en los Emmys 2025 por Outstanding Lead Actor in a Drama Series gracias a su papel como Joel Miller en The Last of Us. Estar bajo la luz no es nuevo para él, pero sí lo es brillar sin esfuerzo con algo tan simple como un traje blanco.

Además, ha tenido un año cargado: apariciones fuertes, proyectos diversos, y ha mostrado versatilidad tanto en pantalla como fuera de ella. Eso le da credibilidad cuando decide vestirse de blanco, o los colores que sean: sientes que es él, que no está fingiendo.

Pedro Pascal fue mucho más que un nominado más en los Premios Emmys 2025. Se convirtió en el galán de la noche porque vistió con intención: un look blanco total que mezclaba elegancia, modernidad y comodidad. No necesitó joyas ostentosas; su traje, su porte y su presencia bastaron.

En el gran juego de las alfombras rojas, Pedro demostró que puedes ser el crush de toda una generación con algo simple, elegante y auténtico.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
