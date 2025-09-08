¿Problemas en los VMAs 2025? Lady Gaga se marcha tras solo 15 minutos

Lady Gaga fue una de las artistas más esperadas de la noche en los VMAs 2025; sin embargo, su presencia en la importante entrega de premios fue corta y un poco misteriosa, pues aunque los fans esperaban con entusiasmo su número musical, no fue lo que esperaban.

Tras aproximadamente 15 minutos de su llegada, la artista de 39 años tuvo que retirarse del evento apresuradamente; sin embargo, Gaga explicó sus motivos al público.

¿Por qué Lady Gaga se marchó de los VMAs 2025?

El pasado 6 de septiembre, se celebraron los VMAs 2025, en el UBS Arena de Elmont de Nueva York, donde Lady Gaga fue galardonada con el premio “Artista del Año”; sin embargo, la artista de 39 años se saltó la alfombra roja, y aunque estuvo presente en la premiación, solo fue durante 15 minutos.

La artista que se encuentra de gira con su The MAYHEM Ball Tour, tenía que dar un concierto esa misma noche en el Madison Square Garden, motivo por el que no podía quedarse durante toda la gala.

“Ser artista es una disciplina, un oficio que alcanza el corazón de alguien, donde crecen raíces, y le recuerda soñar. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método de construir entendimiento y celebrar la comunidad”, declaró en su discurso al recoger su premio.

Gaga también agradeció a sus fieles seguidores, y les dedicó su premio: “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen un escenario donde brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias por siempre apoyarme, por apoyar al monstruo que hay en mí”.

Al terminar su discurso, Gaga se disculpó por no poder quedarse a toda la entrega de premios, y salió con dirección al Madison Garden donde ofrecería uno más de sus sorprendentes conciertos.

La presentación musical de Lady Gaga en los VMAs 2025

A pesar de no haberse quedado a la ceremonia completa, Lady Gaga sí ofreció un show musical; sin embargo no fue como los presentes esperaban, pues para no defraudar a sus seguidores, la intérprete de Bad Romance pre grabó su actuación.

La cantante se robó la noche con un show exclusivo para los presentes en los VMAs 2025, donde interpretó su más reciente éxito, The Dead Dance, sencillo que se ha hecho viral tras haber realizado el video musical en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, México.

