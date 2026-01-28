“¿Qué marido no apoyaría a su esposa?”: representante de Ryan Reynolds defiende al actor durante el caso de Blake Lively

Otro de los conflictos del mundo del entretenimiento que sigue dando de qué hablar es el de Blake Lively contra Justin Baldoni; sin embargo, esta vez la situación se desvió un poco para centrar su atención en Ryan Reynolds, esposo de la actriz, quien se unió a la conversación mediática luego de que se hicieran públicos algunos mensajes privados del actor que tienen relación con el caso legal que enfrenta a su esposa con el director y coestrella de la cinta “It Ends With Us”.

Ante la gravedad de la situación, un representante del actor decidió pronunciarse de forma pública para aclarar lo emitido por Reynolds, defendiendo y justificando su postura dentro del conflicto.

¿Qué dijo el representante de Ryan Reynolds?

Luego de que se difundieran los mensajes en los que Ryan Reynolds supuestamente estaría defendiendo a Blake Lively, el representante del actor saldría admitiendo un comunicado declarando que este simplemente había reaccionado desde una postura personal y familiar en la que buscaba a toda costa defender a su esposa, así que era evidente que él se tendría que involucrar en algún momento en el pleito legal.

“Sí, Ryan se involucró. ¿Qué marido no apoyaría a su esposa y madre de sus hijos?”, expresó el vocero de acuerdo con declaraciones obtenidas por “Puck News”.

El mismo representante afirmó que el actor de “Deadpool” fue testigo, desde una postura privada y respetuosa, de cómo su esposa se enfrentó a situaciones que ella consideraba como acoso sexual y las consecuencias que habría sufrido luego de ello.

Dado este contexto, el representante informó que Reynolds considera que su reacción “fue bastante contenida”, pues él está a favor de trabajar en un entorno laboral que sea seguro y esté libre de abusos.

¿Qué decía Ryan Reynolds en los polémicos mensajes?

Los mensajes que desataron una vez más la controversia consistían en textos que Rayan había enviado a su agente, así como a ejecutivos durante el verano de 2024, momento en el que la película estaba en su momento estreno.

En estos mensajes el actor expresaba su frustración porque Blake no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía por el éxito que había significado en taquilla el proyecto.

Recordemos que, a la par de la promoción de la película y su estreno, los rumores sobre problemas en el set, así como los rumores de enemistad entre la actriz y el director Justin Baldoni, ya inundaban las redes.

En estos intercambios, Ryan defendía a su esposa de las narrativas que la acusaban como la causante del conflicto, y en varios textos se podría leer cómo criticaba de forma dura a Baldoni, así como a Wayfarer Studios; muchos de ellos incluso contenían calificativos severos y delicados en contra del director.

¿Cuál es la situación actual del conflicto legal?

Recordemos que Blake presentó una demanda en diciembre de 2024 en contra de Justin Baldoni por presunto acoso sexual, acusaciones que el también director habría negado de forma categórica.

Luego de esto, la actriz habría solicitado una indemnización de aproximadamente 160 millones de dólares, y dada la gravedad de las acusaciones, se ha programado un juicio para efectuarse el próximo mes de mayo en Nueva York.

A pesar de que la contrademanda de Justin en contra de Blake y Ryan por extorsión fue desestimada por el juez, el equipo legal de Baldoni sostiene firmemente que la pareja habría utilizado su influencia en Hollywood para perjudicar la reputación del director de la película.

Todo parece indicar que el pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni aún tiene un largo camino por recorrer para llegar a una solución. La filtración de los mensajes de Ryan Reynolds, así como de otras conversaciones privadas que forman parte del caso, ha sumado para generar aún mayor controversia en el caso.