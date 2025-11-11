¿Qué significa el nuevo tatuaje de Katy Perry? Esto representa este lindo dibujo

Katy Perry siempre encuentra la forma de mezclar lo personal con lo simbólico, y esta vez no fue la excepción. A pocas semanas de concluir su tour, la cantante compartió en redes sociales el procedimiento de un nuevo tatuaje que se ha hecho recientemente. El gesto ha generado preguntas entre sus fans: ¿qué estará representando este dibujo?, ¿por qué lo realiza en este momento?, o ¿tiene relación con su presunto romance con Justin Trudeau?

La realidad es que el verdadero significado de este nuevo arte tiene un origen muy significativo en el plano de lo personal y lo artístico en la vida de la cantante.

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Katy Perry?

La cantante aprovechó su paso por España para realizarse el tatuaje que llega en un punto clave en su carrera: la recta final de su gira mundial “The Lifetimes Tour”, con la que marca el cierre de un ciclo artístico que conllevó muchas experiencias y aventuras profesionales.

En su post, la intérprete de “Hot N’ Cold” escribió: “No puedo creer que ya sé ahora de los tatuajes del Lifetimes Tour. Esta noche subimos al escenario Infinity en Madrid por última vez antes de terminar la gira en China, Japón y Abu Dabi. Solo quedan ocho conciertos”. Con estas palabras la cantante dejó ver que este tatuaje representa el cierre de su era ‘143’.

¿Qué se tatuó Katy Perry?

Para celebrar el éxito de la gira, Perry apostó por un dibujo delicado, fino y minimalista. La figura, realizada por el artista y tatuador español Berni Coronado Morales, consistió en la media silueta de una mariposa, la cual, al unirse con su otra mitad, logra mostrar al animal en su forma completa.

Aunque Perry lleva solo en un antebrazo esta figura, llamó la atención de los fans que la parte restante de la imagen se encontraba en otro brazo, uno de aspecto masculino, desatando inmediatamente los rumores sobre si este era del exmandatario canadiense, quien supuestamente sería la nueva pareja de la cantante.

La realidad es que esto son solo suposiciones, pues el “modelo” podría formar parte de su staff, pues en la publicación Katy también reconoció el apoyo de ellos para lograr este tour.

¿Cuántos tatuajes tiene Katy Perry?

Esta no sería la primera vez que Perry sorprende a sus fans con tatuajes para despedir una era. En 2018, para concluir su gira ‘Witness: The Tour’, la cantante se realizó un planeta, el cual también presumió en redes, uniéndose a una tradición que, según medios internacionales, nacería en 2009, plasmando un elemento representativo de cada era o álbum sobre la piel de la cantante, piezas que se unen a su mítico ‘Jesus’ que lleva en la muñeca.

El nuevo tatuaje de Katy Perry, más que arte sobre su piel, es una forma de rendir homenaje al recorrido que debe ser la creación de un álbum y el tiempo en una gira mundial.