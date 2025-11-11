Hailey Bieber lleva el bikini ideal para verte elegante y festiva esta Navidad

Hailey Bieber es una de nuestras gurús de moda favoritas y es que la modelo suele apostar por looks clásicos que no descuidan la elegancia. Recientemente, conquistó las redes sociales con un bikini que nos recuerda que aun en temporada navideña podemos apostar por atuendos de playa.

Un bikini con espíritu navideño lo lleva Hailey Bieber

En sus últimas vacaciones, Hailey compartió fotos con bikinis de tonos clásicos como el negro y el verde, ambos superfavorecedores y con ese aire relajado que ella domina tan bien. Aunque no se trataba de un conjunto navideño, esos colores encajan perfecto con la temporada.

No es una sorpresa que su traje de baño se convirtiera en uno de los favoritos y es que este color es esencial en esta época del año. Especialmente porque nos anticipa que el tono esmeralda estará de moda durante las próximas semanas.

¿Por qué el bikini verde es el favorito para Navidad?

Imagina una tarde de diciembre en la playa o una alberca con amigas: música suave, cóctel con frutos rojos y tú con un bikini elegante, un pareo de seda y unas sandalias doradas. No necesitas lentejuelas ni estampados exagerados; con una buena elección de color y accesorios discretos (como unos aretes finos o un sombrero de ala ancha), puedes lograr ese aire festivo que se siente, pero no grita “Navidad”.

El secreto de Hailey está en verse natural. Así que elige un bikini con buen corte, tejidos de calidad y colores que te hagan sentir cómoda. Compleméntalo con una camisa blanca abierta o un kimono ligero, y deja que el resto fluya.

Estas fiestas, la inspiración está clara: menos es más, y Hailey Bieber nos lo recuerda con un look que combina sol, elegancia y un toque navideño perfecto.

