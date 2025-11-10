¿Quién es Otto Padrón, ex esposo de Angélica Vale?

El nombre de otro padrón reapareció en la conversación pública luego de que diversos medios en Estados Unidos reportaran que ingresó una petición legal de disolución matrimonial tras casi 14 años de matrimonio con Angélica Vale. Para muchas personas, él había sido un perfil discreto: presente, pero sin el despliegue mediático que caracteriza a su ahora exesposa, una de las mujeres más queridas de la televisión hispana. Sin embargo, a pesar de esta reserva, Padrón tiene una biografía propia y de alta relevancia pública en sectores estratégicos como la industria mediática hispana y el servicio militar en Estados Unidos.

Su origen y la formación que marcó su carácter

Otto Padrón nació en Cuba en 1965 y emigró a Estados Unidos en su juventud en compañía de su familia con el fin de alejarse del régimen comunista que se desató en su nación. Su historia personal está marcada por dos pilares: militar y medios. Dentro de su formación, se le reconoce preparación académica en áreas relacionadas con comunicación, estrategia y liderazgo, siendo graduado de la Universidad de Miami y Florida International University. Paralelamente, construyó una carrera militar dentro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, escalando rangos y manteniendo presencia activa dentro del servicio. Esa mezcla, disciplina militar y capacidades estratégicas en operación y contenidos, ha sido parte de su sello directivo.

Otto Padrón en Meruelo Media Holdings LLC. Mel Melcon/Los Angeles Times via Getty Images

Su trayectoria en medios: Univisión, Telemundo y Meruelo Media

Padrón trabajó en posiciones de alto nivel dentro de Univisión Y Telemundo, dos de las marcas históricamente dominantes dentro del mercado hispano en Estados Unidos. Estos cargos han estado centrados en estrategia de contenidos, programación y dirección de operación. En 2012 fue nombrado CEO de Meruelo Media en Los Ángeles, compañía con portafolio fuerte en televisión y radio en California.

Bajo su conducción se reforzaron propiedades de medios enfocadas en audiencia latina y se desarrollaron proyectos de sinergia con la expansión del mercado hispanoparlante.

Su perfil profesional no ha sido el de creativo frente a cámaras; ha sido el de Arquitecto organizacional, estratega y operador.

Su vida personal y matrimonio con Angélica Vale

En 2011 se casó con Angélica Vale y estuvieron casi 14 años juntos compartiendo dos hijos en común. Su relación siempre se manejó con un nivel razonable de privacidad. Vale mantenía exposición por su carrera artística, pero Padrón nunca buscó ocupar ese espacio de foco mediático. La noticia de su separación se volvió “breaking” tras reportes recientes de documentos legales en Estados Unidos, donde Padrón solicita la disolución del matrimonio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz confirmó la ruptura con un reel sobre sus declaraciones ofrecidas durante su programa de radio “La Vale Show”. En dicha emisión, Vale menciona que desde el mes de abril está separada y reconoce que “la noticia la tomó por sorpresa”, y que recibió la noticia de demanda de divorcio ayer por la tarde, a tan solo unos días de celebrar el cumpleaños número 50 de la carismática comediante.

Además, aprovechó para leer un comunicado de prensa oficial, así como compartirlo en forma de texto como descripción de la publicación.

Otto Padrón es un ejecutivo y militar cuya historia personal y profesional se sostiene por sí sola. Su trayectoria como líder dentro de los medios hispanos los define como una figura pública estratega y con experiencia real en el terreno donde se administra y diseña buena parte del entretenimiento hispano consumido en Estados Unidos.