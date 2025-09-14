Suscríbete
¿Quién es Fátima Bosch? 5 cosas que nadie te ha contado de Miss Universo México

Fátima Bosch Fernández, nueva Miss Universo México 2025, ha capturado la atención por su historia, sus talentos y su preparación.

September 14, 2025 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-09-14 a la(s) 1.26.46 p.m..png

Instagram

Desde que Fátima Bosch Fernández fue coronada como Miss Universo México 2025, su nombre no ha dejado de aparecer en titulares. Con su porte elegante y una sonrisa que ilumina cualquier escenario, muchos la ven como la gran promesa rumbo al concurso internacional. Pero detrás de los reflectores hay una mujer con una historia que inspira y que merece ser contada más allá de los vestidos y las coronas.

Lo primero que hay que saber es que Fátima es originaria de Teapa, Tabasco, un lugar al que siempre nombra con orgullo. No es nueva en este mundo: en 2018 ya había ganado el título de Flor de Oro de Tabasco, un concurso que la impulsó a soñar en grande y a tomar la decisión de representar a su estado en certámenes nacionales. Esa experiencia fue apenas la primera chispa de lo que hoy se materializa con su corona.

Algo que me sorprendió de su perfil es su sólida formación académica. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y complementó sus estudios en la prestigiosa NABA de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos. Es decir, no solo camina con seguridad en una pasarela, también entiende de creatividad, diseño y estilo desde una perspectiva profesional. Esa combinación le da una ventaja que pocas tienen: sabe lo que proyecta y cómo construirlo.

Claro que su camino no ha sido sencillo. En varias entrevistas, Fátima ha hablado abiertamente de que cuando era niña enfrentó dislexia, TDAH e incluso bullying escolar. Lo dice con la naturalidad de alguien que aprendió a transformar sus retos en fuerza, y quizás eso es lo que más conecta con la gente: muestra que la corona no la define, sino la historia que la trajo hasta aquí.

Y como si todo eso no fuera suficiente, Fátima también tiene un talento oculto: canta. En un evento local sorprendió al interpretar “Colgando en tus manos” de Carlos Baute, y su voz encantó a todos los presentes. Ese momento se volvió viral porque mostró una faceta suya fresca, sin protocolos ni filtros, simplemente ella disfrutando.

Su coronación, el pasado 13 de septiembre en Guadalajara, fue un momento histórico no solo para Tabasco, sino para todo México. En su discurso prometió que usará la corona para hablar de educación, empoderamiento femenino y para recordarle a los niños y niñas que sus sueños sí pueden cumplirse. Lo dijo con una convicción que parecía más un compromiso que una frase bonita.

Ahora, con la mirada puesta en Miss Universo 2025 en Tailandia, Fátima Bosch carga con grandes expectativas. Pero lo cierto es que ya está dejando huella. Porque más allá de ser la representante mexicana, es una mujer que inspira con su autenticidad, que habla desde la experiencia y que nos recuerda que detrás de cada reina de belleza hay una historia de lucha, disciplina y corazón.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
