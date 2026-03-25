¿Quién es la nueva novia de Orlando Bloom? Conoce a Luisa Laemmel, la guapa modelo 21 años más joven que el actor

El nombre de Orlando Bloom vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por una película, sino por su nueva ilusión amorosa. Es que el actor ha sido visto muy bien acompañado de Luisa Laemmel, una modelo que no solo destaca por su belleza, sino también por su discreción y estilo sofisticado.

Después de su mediática relación con Katy Perry, todo indica que Orlando está listo para escribir un nuevo capítulo… y sí, hay una diferencia de edad que ha llamado mucho la atención.

Así se conocieron Luisa Laemmel y Orlando Bloom

Aunque muchos apenas están conociendo el nombre de Luisa, lo cierto es que la relación no es tan improvisada como parece. Según reportes recientes, ambos llevan varios meses saliendo en privado, lejos del ruido mediático. Fue hasta el Super Bowl 2026 cuando encendieron las alertas, tras ser captados juntos y muy cercanos, dejando claro que había algo más que una simple amistad.

Recientemente, la pareja fue vista disfrutando de un viaje romántico en Suiza, donde incluso Orlando convivió con el círculo cercano de la modelo, lo que apunta a que la relación va en serio.

¿Quién es Luisa Laemmel?

Luisa Laemmel es una modelo suiza de aproximadamente 28 años, que ha trabajado con marcas importantes como Calvin Klein, L’Oréal y Vera Wang. Además de su carrera en la moda, estudió psicología y ha mantenido su vida personal bastante privada, algo poco común en el mundo del espectáculo.

Actualmente vive entre Nueva York y Europa, lo que también explica por qué su relación con Orlando ha sido tan discreta en los últimos meses.

Mientras Orlando Bloom tiene 49 años, Luisa ronda los 28, lo que significa que hay aproximadamente 21 años entre ellos. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que entre ambos hay una gran conexión y química, más allá de los números.

Tras su separación de Katy Perry en 2025, el actor parece estar en una etapa más tranquila y enfocada en su vida personal. Aunque ni él ni Luisa han confirmado oficialmente su romance, las imágenes y los viajes juntos hablan por sí solos.