¿Quiénes son las 5 hijas de Bruce Willis y cómo han vivido la enfermedad de su padre?

Bruce Willis no sólo es recordado por ser una de las grandes estrellas del cine de acción de Hollywood, también es un padre orgulloso y presente en la vida de sus cinco hijas, quienes han sido parte fundamental de su vida familiar, y ahora, durante la etapa más difícil de su salud, se han convertido en su mayor apoyo.

¿Quiénes son las cinco hijas de Bruce, a qué se dedican y cómo han enfrentado la enfermedad del actor?

Las hijas de Bruce Willis y Demi Moore, la pareja se conoció en 1987 y tras un romance fugaz, se casaron ese mismo año en Las Vegas, un año después comenzó a crecer la familia con la llegada de su primera hija y más tarde con dos más.

Rumer Glenn Willis

Nació el 16 de agosto de 1988 en Paducah, Kentucky, la pareja decidió criar a Rumer fuera de Hollywood, y la pequeña pasó gran parte de su infancia en Hailey, Idaho , donde la familia compró una mansión de 2,5 millones de dólares.

Con solo cinco años, Rumer debutó en la gran pantalla en la película de su madre, “Now and Then”, pero apareció en los créditos con el nombre de Willa Glen. Unos años más tarde, volvió a la gran pantalla en “Striptease” , donde interpretó a la hija de Moore en la pantalla.

De niña, Rumer continuó apareciendo periódicamente en películas, también ha perseguido su amor por la música a lo largo de su carrera, apareciendo en Broadway como Roxie Hart en una producción de Chicago de 2015 y cantando como parte de su papel en Empire .

Durante un parto en casa “sin medicación”, Rumer dio la bienvenida al mundo a su hija, Louetta Isley Thomas Willis , en abril de 2023. Comparte a Louetta con su exnovio Derek Richard Thomas .

Scout LaRue Willis

Nació el 20 de julio de 1991 en Sun Valley, Idaho, cerca de donde la familia se había establecido con Rumer. Al igual que su hermana, Scout pasó su juventud apartada de los focos, aunque apareció en la película de Moore de 1995, La letra escarlata, y en la película de Bruce de 1999 , Desayuno de campeones .

De adolescente, Scout se mudó a Los Ángeles con su familia y posteriormente se matriculó en la Universidad de Brown. Tras graduarse en 2013, Scout se dedicó a proyectos más artísticos.

Tallulah Belle Willis

Nació el 3 de febrero de 1994 en Los Ángeles. Al igual que sus hermanas mayores, pasó sus primeros años en el rancho familiar en Idaho.

Tallulah tuvo dificultades para vivir bajo los focos de atención durante su adolescencia, y contó a Teen Vogue que, para cuando cumplió 13 años, se había convertido en su peor crítica. Leer comentarios sobre su apariencia en línea sólo aumentó sus inseguridades, lo que finalmente desencadenó un trastorno alimentario.

Cuando estaba en la universidad, la depresión se volvió abrumadora y consumía drogas con regularidad, según explicó al medio. Sus hermanas la animaron a buscar ayuda y, poco después, Tallulah ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento.

Las hijas de Bruce Willis y Emma Heming

En 2009, Bruce se casó con la modelo Emma Heming y la pareja dio la bienvenida a dos niñas más.

Mabel Ray Willis

Nació el 1 de abril de 2012 en Los Ángeles, pasó sus primeros años viviendo en su casa de Bedford Hills, Nueva York, a una hora de la ciudad de Nueva York.

Heming explicó que quería una vida tranquila para su familia , lejos de los paparazzi y la cultura de Hollywood. Ahora, Mabel dice que algún día espera convertirse en un “tiburón” de Shark Tank, y adora darle clases de baile a su padre.

Evelyn Penn Willis

Nació el 5 de mayo de 2014, tiene 11 años y se encuentra en la etapa en la que está descubriendo sus gustos y personalidad; sin embargo, disfruta de pasar tiempo con sus hermanas mayores, le gusta la costura y es una gran fanática de Star Wars.

Tras el diagnóstico de su padre, ha desarrollado una habilidad para informarse en internet sobre la enfermedad de Bruce, y así poder cuidarlos de la forma adecuada.

