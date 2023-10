Rebecca de Alba, Ricky Martin y las parejas de famosos que han sorprendido por su diferencia de edad en el amor

Algunos noviazgos de famosos han dejado claro que para el amor no hay edad y, aunque no todas esas relaciones siguen vigentes, hay otras que sí lograron superar la diferencia de edades y se consolidaron. Por eso es que trayendo a colación el tema, decidimos hacer una lista de esas parejas de famosos que causaron polémica por los años de diferencia que se llevan.

Rebecca de Alba y Ricky Martin

Aunque la relación sentimental de Ricky Martin y Rebecca de Alba terminó en 2005, durante el tiempo que estuvieron juntos, uno de los temas más debatidos era su diferencia de edad, ya que la conductora es 7 años mayor que él.

Rebecca de Alba es 7 años mayor que Ricky Martin Especial

Sin embargo, este no fue uno de los factores que influyera para que la famosa pareja diera fin a su noviazgo, ya que la misma Rebecca ha recalcado que no hubo infidelidad ni que faltara el amor. Si no que fueron otras circunstancias, como el tiempo.

Shakira y Gerard Piqué

Desde que la pareja confirmó su relación en 2011, siempre los persiguió la polémica por varias razones, y una de ellas era el hecho de que la cantante es 10 años mayor que el ex futbolista del Barcelona. En ese entonces, Shakira tenía 32 cuando se conocieron, mientras que Piqué apenas era un joven con 22 años.

La cantante Shakira le lleva 10 años de diferencia a Piqué Especial

Esta diferencia fue criticada por muchos, aunque no fue realmente la causa por la que se separaron en 2022. Como ya sabemos, Gerard le habría sido infiel a la colombiana y aunque se especulan otras razones por las que surgieron los problemas, la edad de ambos no era algo que les incomodara.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Si hay una pareja que ha demostrado que la edad no tiene nada que ver para tener una relación duradera, es la de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, aunque, claro, tampoco se salvaron de las críticas.

Los 25 años de diferencia entre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones no han sido impedimento para su amor Getty Images

No obstante, los 25 años de diferencia que hay entre ellos, hacía que muy pocos (si no es que nadie) creyera que su noviazgo iba a durar. Afortunadamente, se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood, además de los dos hijos que tienen, pues llevan juntos más de 20 años.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Marc Anthony es 31 años mayor que la paraguaya Nadia Ferreira Instagram @nadiaferreira

El cantante boricua y la finalista de Miss Universo se casaron a inicios de este año, celebrando una emotiva boda. Sin embargo, este hecho generó que varios internautas hicieran memes sobre su diferencia de edad, ya que Marc Anthony tiene 54 años, mientras que la paraguaya Nadia Ferreira tiene 23.