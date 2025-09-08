Suscríbete
¿Sabrina Carpenter rindió homenaje a Britney Spears? Así fue su presentación en los MVAs

Sabrina Carpenter volvió a ser el centro de atención en los MTV VMAs 2025 por su homenaje a la la “Princesa del Pop”.

September 07, 2025 • 
Karen Luna
sabrina opk.png

¿Sabrina Carpenter rindió homenaje a Britney Spears?

Getty Images

Estos MTV VMAs nos dejó con la piel chinita cuando Sabrina Carpenter brilló en el escenario con una actuación que no solo mostró su fuerza como artista, sino que también pareció ser un claro homenaje a Britney Spears y es que las comparaciones no tardaron en encenderse en redes sociales.

Un guiño directo a Britney Spears

Carpenter apareció con un look lleno de brillo y nostalgia: un top tipo “fringe bra” con flecos y lentejuelas que dejó a los fans recordando inmediatamente la gira Dream Within a Dream de Britney, allá por 2001, cuando la “Princesa del Pop” cantaba bajo una lluvia artificial con un outfit muy similar. Y, sorpresa, Sabrina también se mojó en el escenario. ¿Coincidencia? Los fans no lo creen.

En X (antes Twitter), las reacciones fueron inmediatas: “Sabrina literally giving Britney Spears in this performance… Britdaughter” escribió un usuario. Otro comentó: “Ese tributo fue perfecto, me recordó a la Britney que me hizo amar el pop”.

Más que un homenaje: un mensaje actual

Además del look y la atmósfera que nos remontó a los 2000, Sabrina usó su momento en el escenario para lanzar un mensaje poderoso. Entre sus bailarines aparecieron carteles en defensa de los derechos trans, dejando claro que su tributo no era solo nostalgia, sino también un acto de posicionamiento social.

Ese detalle le dio aún más fuerza a su actuación: unió pasado y presente, homenaje y causa. Un gesto que Britney, con todo lo que ha significado en cuanto a libertad y resistencia, seguramente aplaudiría.

2025 MTV Video Music Awards - Show

Sabrina Carpenter volvió a ser el centro de atención en los MTV VMAs 2025.

Getty Images

Sabrina ya había hecho referencia a Britney

Lo interesante es que no es la primera vez que Sabrina se inspira en Spears. En los VMAs de 2024 incluyó un fragmento del icónico “Oops!... I Did It Again” y hasta recreó la estética espacial del video. Incluso se permitió un beso en escena —esta vez con un alienígena—, que muchos interpretaron como un guiño al legendario beso entre Britney y Madonna en 2003.

En esa ocasión, la misma Britney reaccionó en redes diciendo que estaba encantada y que Sabrina la hacía sentir “cool”. Con esas palabras, el vínculo quedó sellado.

¿Por qué este homenaje importa?

Lo que Carpenter logró fue revivir la esencia de Britney sin perder su estilo propio. No se trató de copiar, sino de reconocer a una figura que abrió camino en el pop y al mismo tiempo, adaptarlo a su generación. Para los fans, fue como un puente entre recuerdos adolescentes y la música actual.

Además, hay que decirlo: Sabrina está construyendo su carrera con una inteligencia admirable. Sabe que Britney es un símbolo eterno del pop, y al rendirle homenaje, no solo se gana la simpatía de los nostálgicos, sino también la atención de quienes crecimos con esos momentos en la MTV.

Sí, Sabrina Carpenter rindió homenaje a Britney Spears en los VMAs 2025 y lo hizo con un look que nos recordó los días dorados de la “Princesa del Pop” con un mensaje de inclusión que lo vuelve todavía más significativo. Si algo queda claro, es que Britney sigue marcando generaciones, además Sabrina está lista para tomar esa estafeta, con respeto, talento y ese toque que tanto la distingue.

Karen Luna
Karen Luna
