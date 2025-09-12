¿Taylor Swift a favor de Blake Lively? La celeb declarará en el juicio de Justin Baldoni

El pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no da tregua; hace unos días la actriz volvía a interponer una demanda por daños emocionales y psicológicos que el proceso legal le ha ocasionado, contra el actor. Hoy sus nombres vuelven a los titulares, pero esta vez con Taylor Swift incluida.

Taylor Swift acepta declarar

Un nuevo giro en la batalla legal entre Lively y Baldoni resuena en la prensa; sin embargo, esta vez involucra de forma más directa a Taylor Swift. Aunque en un principio la cantante dejaría en claro que no formaría parte de este proceso, pues, contrario a lo que se afirmó respecto a que habría tomado decisiones importantes dentro del proyecto “It Ends With Us”, su única participación habría sido musicalmente, y ni siquiera con ella al frente de la selección musical, sino con la aprobación del uso de una de sus canciones, hoy salió a la luz la supuesta aceptación de la intérprete de “Wildest Dreams” a declarar en el juicio que estaría programado para marzo del 2026.

El equipo legal de Taylor sale a aclarar la noticia

La tarde de este viernes, Us Weekly compartiría documentos judiciales en donde la información contenida “confirmaría” la participación de Swift en las interrogaciones para el caso. De acuerdo con las investigaciones de E! News que se puso en contacto inmediatamente con los representantes de Swift, Lively y Baldoni para confirmar lo compartido por Weekly y hasta medio día el medio no había obtenido respuesta; Taylor habría accedido a ser parte del juicio.

Sin embargo, hace unas horas el abogado de la cantante habría compartido con el medio que en la carta judicial presentada el día de hoy, la cantante “no aceptó una declaración”, pero que “si se le obligaba a hacerlo”, su agenda permitiría concretar una reunión únicamente entre el 20 y el 25 de octubre, desmintiendo de esta forma que a primera instancia Taylor estará presente en el tan comentado juicio.

¿Por qué Taylor está involucrada en el caso?

El vínculo de la cantante con todo el caso viene luego de que otorgara la licencia de uso de la canción “My Tears Ricochet”, la cual fue incluida en la película “It Ends With Us”, así como por posibles “comunicaciones” (mensajes) que Taylor habría mantenido con Blake Lively, esto por vínculos sobre la promoción de la película, así como si existieron acuerdos que, según Baldoni, fueron usados en su contra.

A pesar de que la noticia de que Taylor Swift aceptó declarar en el juicio alcanzó los titulares internacionales, la realidad es que la cantante no accedió a declarar de manera voluntaria y que, si se llegase a necesitar su presencia de forma “obligatoria”, esta solo podría ofrecer su testimonio en octubre de este año, a meses de distancia del juicio cuya fecha está programada para el 9 de marzo de 2026.