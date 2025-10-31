Suscríbete
TelevisaUnivision celebra su “Upfront 2026” y Shakira roba el show con su espectacular presentación

Conoce todos detalles del “Upfront 2026” de TelevisaUnivision en el que presentaron sus resultados, además de sus nuevas estrategias de contenido.

October 31, 2025 
Karen Luna
FSL_9416-18.jpg

TelevisaUnivision celebra su “Upfront 2026” y Shakira roba el show con su espectacular presentación.

Cortesía

Con el carisma de Shakira sobre el escenario y un auditorio repleto, TelevisaUnivision celebró su Upfront 2026 “A Profundidad”, un encuentro donde presentó sus logros de 2025 y los grandes proyectos que marcarán el rumbo del próximo año.

El evento, considerado el más importante de la industria de contenidos en México, dejó claro por qué TelevisaUnivision sigue siendo un gigante mediático de habla hispana, sus señales de televisión abierta alcanzan a 9 de cada 10 mexicanos, y sus telenovelas lideran el Prime Time con más de 11 millones de espectadores por emisión.

Récords históricos y una conexión más profunda con el público

Durante 2025, la compañía rompió récords en prácticamente todas sus plataformas, por ejemplo; ViX se consolidó como el AVOD número uno en México y el servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina, mientras que N+ alcanzó a más de 81 millones de personas al mes, reafirmando su liderazgo informativo.

Fenómenos como La Casa de los Famosos México demostraron el poder de sus contenidos con más de 194 millones de votos, 341 millones de horas consumidas en ViX y una final que alcanzó a 21.9 millones de espectadores. Además, la Liga MX mantuvo su dominio deportivo con 9 de los 10 partidos más vistos en televisión abierta.

El CEO Daniel Alegre destacó que la meta para 2026 será “buscar una conexión más profunda con las emociones, gustos y necesidades de nuestras audiencias, impulsada por la innovación constante”.

2026: el año de la expansión y la emoción global

TelevisaUnivision se prepara para un año importante, ya que será la emisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, transmitiendo los 104 partidos mundialistas, y ofrecerá eventos exclusivos como el partido inaugural del Estadio Banorte entre México y Portugal con Cristiano Ronaldo.

La oferta deportiva se completa con Fórmula 1, NFL, Serie Mundial de la MLB y los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Además, lanzará “Road to Beast Cup”, una alianza global con MrBeast, combinando entretenimiento, deporte y cultura pop.

Con más de 50 proyectos originales, la expansión de ViX Música y nuevas herramientas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario, TelevisaUnivision reafirma su liderazgo como el medio en español más influyente del mundo.

Karen Luna
