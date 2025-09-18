The queen is back: todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum de Madonna que llega en 2026

Madonna nunca deja de sorprender e innovar. Después de un largo tiempo que la Reina del Pop nos deleitó con su último álbum “Madam X”, que salió en 2019, la cantante confirmó que se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical, el cual marca también su regreso a la compañía Warner Records.

La noticia ha generado alegría, así como expectativas entre sus seguidores, quienes esperan que este nuevo lanzamiento sea una propuesta fresca y arriesgada, algo como a lo que nos tiene acostumbrados.

Un regreso muy esperado

La noticia se dio a conocer a través de Warner Records, quien anunció este jueves que la cantante y compositora “regresaba a sus orígenes” tras casi dos décadas de ausencia. Recordemos que Madonna fue parte de este sello discográfico desde 1982 hasta 2007, cuando cambió de casa productora a Live Nation.

De acuerdo con lo compartido por la misma Warner, este proyecto es un “muy esperado nuevo álbum dance”.

La Reina del Pop está de regreso en 2026. Instagram @madonna

Madonna vuelve triunfante

La cantante celebró este regreso también en su cuenta oficial de Instagram con una publicación de 16 fotos en las que podríamos estar viendo un adelanto del concepto de este trabajo. En las imágenes, Madonna posa con un atuendo rosa nude: un vestido romántico de inspiración vintage con botones al frente y escote pronunciado y detalles florales bordados en color plata en un entorno rosa.

Bajo la leyenda “Casi 2 décadas después y se siente como estar en casa con ¡Warner Records!”, la cantante anunció su “vuelta a la música”. De vuelta a la pista de baile. ¡De vuelta a donde todo comenzó! COADF-P.2”, con entusiasmo y alegría.

“Confessions on a Dance Floor P.2”

Hasta el momento, el álbum nuevo no cuenta con un nombre oficial; sin embargo, la cantante en su post de Instagram firmó “COADF P.2”, haciendo alusión a que será una secuela de su icónico “Confessions on a Dance Floor”, el cual fue lanzado en 2005, y también será producido por Stuart Price, con quien produjo y generó grandes éxitos musicales como “Hung up” y “Sorry”.

Madonna regresa con un nuevo álbum que aún no tiene título oficial ni fecha de lanzamiento. Instagram @madonna

El 2026 marcará una fecha importante en la carrera de Madonna (y también para sus fans). Aunque aún no se ha anunciado de forma oficial la fecha de lanzamiento, ni algún adelanto sobre canciones, la expectativa ya es enorme y más de una está esperando con ansia su lanzamiento, pues seguramente, una vez más, la Reina del Pop conquistará al mundo con su arte.