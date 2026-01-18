¿Vive maltrato con Justin Bieber? Hayley responde a los rumores que aseguran que su matrimonio es tóxico

El matrimonio de Hailey y Justin Bieber vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que en TikTok se viralizó un video que señala a varias parejas del espectáculo que han atravesado dificultades en su relación, entre ellas los Bieber.

La modelo y empresaria decidió romper el silencio y responder de manera contundente a los comentarios en redes sociales que insisten en que ha tenido que soportar maltrato y actitudes groseras por parte del cantante, llegando incluso a poner en duda la sinceridad de su amor.

Te podría interesar: Las 10 reglas que Justin Bieber sigue para tener una familia feliz junto a Hailey Bieber tras el nacimiento de Jack

Hailey Bieber responde a los rumores que aseguran que su matrimonio con Justin es tóxico

La polémica comenzó cuando un usuario de TikTok compartió un video que comenzó a generar especulaciones nuevamente sobre el matrimonio de Hailey y Justin, pues supuestamente analiza relaciones tóxicas de los famosos.

“No hay mejor ejemplo que Hailey Bieber y Justin Bieber”, dice el usuario, antes de afirmar que la pareja, que se casó en 2018 y comparte a su hijo Jack Blues de 16 meses, solo ha permanecido junta porque Hailey “tolera ese abuso”.

Las especulaciones se intensificaron cuando algunos usuarios aseguraban que Hailey había reaccionado a este video; sin embargo, la esposa de Justin negó haberlo hecho y puso punto final a las especulaciones sobre su matrimonio.

“¡Hola! Sé que ustedes, quienes viven en internet, están muy aburridos, pero no he vuelto a publicar ningún video hablando de mi relación”, escribió. “¡Que tengan un lindo sábado!”.

Los altibajos del matrimonio de Hailey y Justin Bieber

A lo largo de los años, Hailey ha estado sorteando diferentes especulaciones sobre la solidez de su relación con Justin, tratando de demostrar que su amor es sincero.

En una entrevista para la revista Vogue, publicada en mayo, le preguntaron a Hailey si creía que el rumor en internet sobre la pareja acabaría apagándose, y ella respondió: “Bueno, pensaba que ya habían terminado después de siete años, y no ha sido así”.

“Uno pensaría que después de tener un hijo, la gente quizá seguiría adelante, se relajaría un poco”, continuó en ese momento, “pero no”.

Poco después de que la pareja celebró su séptimo aniversario de boda en septiembre, una fuente contó a la revista People cómo han superado sus “desafíos” y fortalecido el vínculo entre ambos.

“Han tenido desafíos como cualquiera, pero siempre vuelven a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas”, dijo el insider en ese momento. “Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo, Jack es el centro de todo para ellos”.

