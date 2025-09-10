¿Ya hay fecha? Paris Hilton revela que irá a la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco se ha convertido en uno de los eventos más comentados (y esperados) del año. Aunque la pareja aún no ha revelado demasiados detalles sobre cómo será el enlace, hemos podido tener algunas pistas de que la fecha para el gran día podría estar más cerca de lo que imaginamos.

Recientemente, durante la alfombra roja de los VMA’s 2025, Paris Hilton encendió las alarmas al declarar que estaba invitada y expresó sus planes para asistir al tan esperado enlace.

Sus declaraciones han dado pie a especulaciones sobre si ya existirá una fecha definida para la celebración, pero ¿qué fue exactamente lo que dijo?

Paris Hilton confirma su asistencia

El pasado domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la celebración de los MTV Video Music Awards 2025, ceremonia que premia a los mejores talentos musicales del año. Durante la gala desfilaron infinidad de celebridades, entre ellas Paris Hilton en compañía de su hermana Nicky Hilton.

Durante una dinámica en la que se les preguntó a cuál boda de las celebridades que anunciaron su compromiso recientemente les gustaría acudir, entre la de Taylor Swift y Travis Kelce, Callum Turner y Dua Lipa, Lady Gaga y Michael Polanski, y por supuesto, Selena Gómez y Benny Blanco, las hermanas no dudaron en responder, siendo Nicky quien elegiría la de Tay y Travis, mientras que Paris respondería que la de Sel y Benny, agregando “los amo”.

Ante su respuesta, Nicky cuestionó a su hermana: “¿No vas a asistir a eso?”. La socialité respondió: “Sí, no iba a decir eso, pero no sé”. No lo tenía planeado”, provocando la risa de ambas luego de “confesar” de forma indirecta que Paris forma parte de la lista de invitados de la boda de Selena.

Una boda esperada en la industria musical

Luego de que la información saliera de sus labios, Nicky se disculpó explicando que sabía que Paris acudiría a este evento al notarla anotada en su calendario; sin embargo, ninguna de las dos compartió más detalles, dejándonos con la incógnita sobre cuándo será la fecha en que se celebre la ceremonia.

La boda de Selena y Benny es una de las más esperadas del año. Getty Images

Este 2025 está siendo uno de los más relevantes en cuestión de eventos nupciales; si bien es cierto que Selena y Benny se comprometieron en diciembre de 2024, este año hemos estado esperando con ansias este evento que se suma a los de Taylor Swift, Dua Lipa, Victoria Pedretti y Zendaya como las bodas más esperadas del año.

Quiénes podrían ir a la boda

Hasta el momento, Selena y Benny se han mantenido en silencio sobre la boda, compartiendo únicamente pequeños momentos como su reciente despedida de soltero, donde ambos disfrutaron en separado en Las Vegas y Los Cabos, o el fin de semana en el lago. Aunque intuimos que a este evento seguro asistirán infinidad de celebridades, entre las que se esperan la mejor amiga de Sel, Taylor Swift, y Paris Hilton, quien ha confirmado que asistirá.

La cuenta regresiva parece haber comenzado, y todo indica que la boda de Selena Gómez y Benny Blanco será uno de los momentos más inolvidables del año para el mundo del espectáculo.