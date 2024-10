3 pasos sencillos para comer mejor y aprovechar al máximo tus alimentos (y sus nutrientes)

En ocasiones, cuando echamos un vistazo al pasado, encontramos hermosos recuerdos, donde nuestros padres y abuelos nos preparaban un guiso delicioso con pocos ingredientes y mucha sazón. Pareciera que antes la comida sabía más rica e incluso era más sencilla (y la verdad es que la realidad no está nada alejada de dicha sensación), pues antes la agricultura y gastronomía no se regían por tantos químicos y florecía de manera más natural.

Al respecto el sociólogo italiano Carlo Petrini, fundador del movimiento internacional Slow Food, se ha propuesto la hazaña de concientizar a la gente de que los alimentos sin maduración inducida, así como una cocina sin ingredientes procesados, es la clave para una vida saludable y longeva, como lo dejó expreso en su libro Slow Food Nation; en ese sentido Fabiola Ramírez lo secunda al sugerirnos que un buen menú familiar no necesita elementos elaborados, sino mejores insumos y la correcta interpretación de las etiquetas, para comprender realmente qué nos llevamos a la boca.

Si tenemos buenos hábitos alimenticios, acompañados de rutinas físicas y ejercicios reflexivos, podremos restarle importancia a esas pequeñas cosas de la vida que nos irritan.

Aprende cómo comer mejor

1) Verifica la procedencia de tus alimentos

Para personalidades como Sophia Loren y Naomi Campbell la comida natural y de origen comprobado es la fuente de su aspecto sano por dentro y fuera, como lo declara la revista Health & Wellbeing, donde las celebs han declarado que la fuente de su buena apariencia se debe en gran medida al haber erradicado por completo alimentos procesados, edulcorantes y otras sustancias llamadas aditivas, que potencian el sabor en los alimentos; ellas los han eliminado para mantener su organismo libre de componentes tóxicos, como algunos agroquímicos, entre ellos las auxinas sintéticas (hormonas para plantas diseñadas en laboratorio) y herbicidas peligrosos, como el glifosato, cuyo uso es polémico, porque si bien mantiene las plagas al margen del cultivo, su uso atenta contra la salud, como declara la Organización Mundial de la Salud. Por lo que resulta esencial tratar de rastrear el origen de nuestros productos favoritos y detectar si éstos fueron fabricados con algún elemento nocivo.

En lugar de alimentos procesados, busca alternativas naturales: frescas y llenas de nutrientes. Pexels

2) Consume nutrientes frescos

Fabiola Ramírez señala que una vez que ya comprobamos la procedencia, debemos aprender a leer las etiquetas en los empaques. La experta puntualiza que si una mayonesa o caja de galletas tiene poco más de cinco ingredientes que no son naturales y que no podemos distinguir a simple vista, es mejor dudar y dejarlos ahí.

“Si no entiendes de qué está hecho un ingrediente no lo consumas, recuerda que tu cuerpo no necesita compuestos complejos para funcionar, esa clase de elementos deterioran tu desempeño y nos enferman a la larga”, afirma.

Así, la coach invita a elegir comidas frescas, como frutas y verduras, que oxigenan nuestras células y mantienen balanceado el pH, lo cual influye en que no nos enfermemos o al menos no con tanta frecuencia. Entre los mejores opciones para preservarnos joviales y saludables están el brócoli, betabel y frutos rojos por sus cualidades antioxidantes, aportes a la memoria y calcio a los huesos, como afirma el Medical College of Wisconsin.

¿Comes frente al plato o frente a la pantalla? Disfruta cada bocado sin prisa. Getty Images

3) Vive sin prisa

Otro factor que altera nuestra salud en general y dieta es el apuro con el que andamos a diario, cuando optamos por comidas congeladas, callejeras o con poco valor nutrimental por salir del paso, estamos forzando a nuestro cuerpo a procesar alimentos que nos hacen daño. “Al estar intranquilos bajamos nuestras defensas, por ello nos enfermamos”, comenta la experta, quien añade que la paciencia es un elemento importante en todo este proceso de volver a la alimentación real, desde la elección de productos y interpretación de etiquetas hasta el tiempo que dedicamos a la cocción y consumo, estamos invirtiendo en un futuro libre de malestares y padecimientos crónico degenerativos y abonando a una calidad de vida superior.

¿Estás lista para sentirte más saludable y con más energía? ¡Entonces es hora de decir adiós a las frituras, pastelillos industriales, dulces, chocolates procesados, refrescos y alcohol! Según la coach Fabiola Ramírez, estos alimentos cargados de grasas trans, harinas refinadas y azúcares añadidos no hacen más que perjudicar nuestro cuerpo.