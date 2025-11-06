Suscríbete
5 ideas para decorar tu árbol de Navidad nevado este 2025

Si hay algo que nunca pasa de moda en diciembre es la magia de un árbol de Navidad nevado.

November 05, 2025 • 
Karen Luna
(Getty IMages)

¡Nada se siente más navideño que un árbol nevado! Tiene ese aire mágico que transforma la casa en un pequeño invierno encantado, incluso si afuera hace sol. Este 2025, los árboles con efecto nieve siguen siendo los protagonistas porque combinan lo elegante con lo acogedor, pero si quieres que el tuyo se vea especial, con alma y estilo, aquí te dejo cinco ideas fáciles y lindas para decorarlo.

Ideas de regalos originales para el intercambio navideño en la oficina
November 07, 2024
 · 
Beatriz Velasco

1. Blanco sobre blanco: la elegancia más sencilla

Si te gusta la decoración limpia y luminosa, prueba combinar esferas blancas en distintos acabados (mate, brillante o nacarado) con cintas suaves de satén. Las luces cálidas le darán un toque dorado precioso cuando caiga la tarde. Es una opción que nunca pasa de moda y que se ve bien en cualquier espacio.

2. Dorado y plateado: brillo sin exagerar

El truco para que un árbol nevado se vea elegante está en los colores y este años el dorado, plata y champaña serán de los favoritos, así que no dudes en jugar con adornos metálicos de distintos tamaños y añade una estrella grande arriba para completar ese efecto “navidad de revista”.

3. Estilo natural: piñas, madera y un toque de bosque

Si prefieres algo más cálido y relajado, el estilo natural es para ti. Usa piñas secas, ramitas de canela, adornos de madera y cintas de lino. Todo combina perfectamente con el blanco del árbol y crea esa sensación de hogar que tanto se disfruta en diciembre. Además, puedes poner velitas LED alrededor o pequeñas ramas de eucalipto para que huela delicioso.

Árboles de Navidad 5 colores y estilos que dominarán este año para que tu casa se vea más sofisticada.png

Estas serán las tendencias de color y decoración de árboles de Navidad en 2025.

Getty Images

4. Azul y plata: un toque moderno y elegante

El azul marino regresa fuerte este año. Si lo mezclas con plata y luces blancas, tendrás un árbol con un aire invernal que se siente sofisticado y diferente.

5. Rojo clásico, pero con estilo

El rojo nunca falla, y si lo combinas con cintas de terciopelo, esferas doradas y algún detalle natural como ramitas o flores secas será la sensación.

Este 2025, más que seguir tendencias, se trata de disfrutar el proceso. Poner música, sacar las luces y decorar con calma.

Karen Luna
Karen Luna
