¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad? Esta es la fecha correcta para que la buena energía fluya en tu hogar

Durante los últimos meses del año, suele surgir la pregunta ‘¿cuándo es el momento “correcto” para poner el árbol de Navidad?’, y es que hace tan solo unos días que despedimos Halloween y Día de Muertos y no sabemos si ya es momento de guardar la decoración spooky para empezar con el ambiente decembrino.

Y es que, aunque hay quienes colocan el árbol desde noviembre, quienes esperan hasta mediados de diciembre, o algunas personas más se guían con el calendario litúrgico, la realidad es que no existe una regla escrita en piedra sobre el día puntual en el que debe comenzarse con la decoración.

Lo que sí existe son las recomendaciones por expertos en tradiciones religiosas o energéticas como el Feng Shui, quienes coinciden en que colocar el árbol en el timing perfecto ayuda a potenciar su intención: generar un portal de luz que atraiga el buen augurio hacia el cierre de año.

¿Cuál es la fecha tradicional para colocar el árbol de Navidad?

De acuerdo con la tradición católica, el adorno principal del hogar debe colocarse el primer domingo de Adviento. Este 2025 esa fecha será el 30 de noviembre, y desde hace décadas se considera la señal oficial para dar inicio formal a la temporada navideña, porque es en este momento cuando se activa el periodo de preparación para recibir el nacimiento de Jesús.

A partir del 30 de noviembre se recomienda comenzar con la decoración navideña. Pexels

De acuerdo con el Feng Shui, ¿qué día es el indicado para decorar el árbol?

El Feng Shui también establece que los adornos principales deben colocarse cuando entramos en la fase lunar de cierre del ciclo energético de fin de año, que suele coincidir con finales de noviembre e inicios de diciembre. El árbol, un símbolo de vida, representa crecimiento, salud, abundancia y protección para la familia. Colocarlo demasiado pronto podría “desgastar” la energía, y colocarlo demasiado tarde limitará su alcance vibracional. Por ello, los expertos también recomiendan que entre el 29 y el 3 de diciembre sea la fecha indicada para comenzar a decorar tu hogar.

¿Importa la hora, el espacio y la intención?

Sí, y muchísimo. Expertos en estos temas recomiendan colocarlo en un momento del día donde estés tranquila, sin prisas y sin discusiones alrededor, ya que algunos consideran que esto podría interferir en la energía que inunde tu casa durante la temporada navideña.

Otro factor importante es elegir el rencor de mayor convivencia social. El consejo es que tu árbol habite en la sala, en la estancia o en el comedor principal para potenciar su propósito. El árbol navideño no solamente es un adorno, es un elemento energético que, mientras se prepara, busca conectar con la energía del entorno para generar un ambiente armonioso y lleno de prosperidad.

Así que mientras lo colocas, piensa en todo aquello que deseas manifestar para el próximo año: salud, estabilidad financiera, unión familiar, prosperidad, etcétera.

Si todavía te estabas debatiendo entre comenzar a quitar las decoraciones de Halloween, tranquila, pues aún tienes unos días como “chance”. Este 2025 deberás poner el árbol de Navidad a partir del 30 de noviembre para lograr conectar con la energía de la prosperidad y la armonía en tu hogar.