8 centros de mesa de otoño fáciles de hacer para darle un aire acogedor a tu hogar

La llegada del otoño trae consigo esos paisajes dorados y marrones que resultan acogedores, si quieres darle a tu hogar un toque de esta belleza natural, los centros de mesa pueden resultar una linda opción para decorar tus espacios.

Los colores protagonistas de la temporada son los marrones, los naranjas y hasta los delicados morados y rojos, que pueden crear un ambiente festivo y acogedor al mismo tiempo.

Ideas de centros de mesa otoñales fáciles de hacer

Para crear una atmósfera entre lo acogedor y lo elegante, te compartimos estas ideas sofisticadas de centros de mesa, que incorporan elementos de la naturaleza como pequeñas calabazas, piñas, ramas secas e incluso velas aromáticas.

La clave está en equilibrar lo rústico con lo elegante, para crear un ambiente armónico y lleno de calidez”, comenta la diseñadora de interiores Laura Méndez.

Calabazas artesanales en la mesa

Las calabazas de barro son una de las tendencias más populares de la temporada, aunque muchas veces son usadas para decorar el exterior, puedes darle un giro y usarlo como un hermoso florero, para decorar con delicadas flores otoñales y algunas hojas secas.

Calabazas de madera

Los tonos claros o nude, aportan un toque elegante y sobrio al otoño, estas calabazas de madera en tonos blancos que se combinan con delicados toques plateados crean un centro de mesa muy minimalista.

Piñas y calabazas

Las piñas también son uno de los elementos más usados en las decoraciones otoñales, combinadas con pequeñas calabazas en color blanco, crean un diseño acogedor y colorido, perfecto para decorar cualquier espacio.

Centro de mesa con calabaza natural

Las calabazas naturales son tu mejor opción, con su hermoso tono naranja, son perfectas para crear diseños florales en los colores del otoño, también puedes agregar algunos frutos pequeños para crear un centro de mesa más natural

Velas y calabazas

Agrega un toque romántico o más acogedor con velas, pueden ser largas o redondas y cortas como las de la imagen, este centro de mesa es perfecto si tu mesa es larga, pues así lucirá mucho mejor, agrega calabazas y hojas otoñales.

Calabazas de tela o estambre

Si buscas objetos de decoración que puedas reutilizar, las calabazas de tela o estambre como las de la imagen son perfectas, pues puedes usarlas una y otra vez para crear diferentes centros de mesa.

Centros de mesa en color negro

Si buscas una decoración más sobria y oscura, puedes usar un florero negro y decorarlo con flores en tonalidades burdeos para crear hermoso y llamativos contrastes, si no quieres usar calabazas, puedes utilizar las mazorcas, que también son vegetales de la temporada.

Florero otoñal

Si buscas algo más simple y minimalista, esta puede ser una excelente opción, solo necesitas un florero bonito y ramitas de hojas secas en tonos naranjas y marrones, puedes agregar otros elementos como calabazas o piñas.

Con estas ideas, la mesa se transforma en un escenario que celebra la belleza del otoño y convierte cada encuentro en un momento memorable.

