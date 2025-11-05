Coronas navideñas caseras: aprende a hacerlas tú misma con materiales simples

Bayas y estrellas
Enrolla cinta de rafia en una corona navideña de varas trenzadas, pégala por detrás con silicón para fijarla. Inserta en las varas algunas ramitas de pino, natural o artificial.
Pompones y esferas
Necesitas una corona de ramas de pino nevadas, si no la encuentras así, rocíala con nieve artificial en spray. Luego, pega con silicón las esferas más grandes, intercala los pompones y las esferas tipo panal (hechas de papel nido de abeja).
Piñas y follaje
Cubre una corona de mimbre con follaje de eucalipto artificial en tono terracota, pégalo con silicón. Adhiere piñas, distribuyéndolas por el aro. Fija las esferas entre el follaje.
Multicolor y festiva
Forra por completo una corona de unicel con una guirnalda metálica multicolor, fíjala con silicón. En la parte central inferior coloca los arbolitos de cepillo (de botella).
Estrellas elegantes
En hojas de papel para envolver metálico, de preferencia de colores oscuros, corta tiras de 2.5 cm de ancho por 60 cm de largo. Dobla cada tira formando picos en forma de estrella de ocho puntas, estilo estrella Fröbel.
Además de ser una manualidad navideña divertida, estas coronas son el detalle perfecto para dar la bienvenida a la Navidad con creatividad y calidez.