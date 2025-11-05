Coronas navideñas caseras: aprende a hacerlas tú misma con materiales simples

Bayas y estrellas

Enrolla cinta de rafia en una corona navideña de varas trenzadas, pégala por detrás con silicón para fijarla. Inserta en las varas algunas ramitas de pino, natural o artificial.

Coloca picks de cerezas alrededor del diseño. Ata algunas estrellas de madera, fomi o cartón, con cuerda o alambre. Getty Images

Pompones y esferas

Necesitas una corona de ramas de pino nevadas, si no la encuentras así, rocíala con nieve artificial en spray. Luego, pega con silicón las esferas más grandes, intercala los pompones y las esferas tipo panal (hechas de papel nido de abeja).

Ata algunos trozos de listón alrededor de la corona. Getty Images

Piñas y follaje

Cubre una corona de mimbre con follaje de eucalipto artificial en tono terracota, pégalo con silicón. Adhiere piñas, distribuyéndolas por el aro. Fija las esferas entre el follaje.

Añade hojas doradas y ramas con frutos rojos. Termina con ramitas doradas. Getty Images

Multicolor y festiva

Forra por completo una corona de unicel con una guirnalda metálica multicolor, fíjala con silicón. En la parte central inferior coloca los arbolitos de cepillo (de botella).

Distribuye y pega las esferas en la parte media inferior, alternando formas y colores. Getty Images

Estrellas elegantes

En hojas de papel para envolver metálico, de preferencia de colores oscuros, corta tiras de 2.5 cm de ancho por 60 cm de largo. Dobla cada tira formando picos en forma de estrella de ocho puntas, estilo estrella Fröbel.

Haz todas las necesarias para cubrir una corona de cartón, pégalas. Getty Images

Además de ser una manualidad navideña divertida, estas coronas son el detalle perfecto para dar la bienvenida a la Navidad con creatividad y calidez.