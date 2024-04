Los 3 sencillos tips para transformar la decoración del hogar con piezas vintage

La decoración del hogar puede resultar un tanto tediosa si no tienes muy claro qué estilo buscas para tu casa, pero si en tu caso te has decantado por lo vintage pero no sabes muy bien cómo darle ese toque a cada espacio, debes entender que la elección de piezas decorativas y muebles será crucial en este caso.

Así que si no quieres morir en el intento, sigue estos sencillos consejos y tips que te daremos a continuación y que, además, pueden facilitarte bastante a la hora de implementar ese estilo retro que tanto has buscado para tu casa.



Muebles con diseño clásico o descoloridos

Por si no lo sabías, los muebles juegan un papel muy importante para darle a los espacios de interiores ese estilo vintage. Así que si este es tu caso, te sugerimos elegir muebles descoloridos o que se vean un poco desgastados del color. En cuanto a tonalidades, te recomendamos que tengan un color muy suave y evita los tonos muy oscuros.

Usa muebles con diseños antiguos o clásicos, o con colores claros que den efecto desgastado Andreas von Einsiedel/Getty Images

Si no tienes un mueble de ese estilo, puedes pintar uno usando colores como el blanco roto, rosa palo o azul grisáceo. Después, lija en algunas partes para darle ese aspecto antiguo y desgastado. También puedes optar por un mueble que tenga un diseño clásico (sí, ese que tienen en la casa de los abuelos).



Espejos desgastados

Otro objeto que puedes considerar para obtener un estilo clásico es colgar un espejo desgastado en el área de recibidor. Puede ser uno de gran tamaño que forme una cuadrícula, y que tenga espejos viejos, y si estos tienen manchas o está oxidado mucho mejor.

De hecho en esa misma área puedes complementar con un minisofá capitoneado en un color claro, junto con una pequeña mesa y un jarrón.



Mezcla piezas o elementos modernos con objetos vintage

También te recomendamos combinar objetos vintage con elementos modernos para crear un equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo. Por ejemplo, puedes usar una silla de estilo clásico y ponerla sobre una pared de color amarillo.