5 Formas fáciles y poderosas de hacerte una limpieza energética y liberarte de malas energías

Si sientes que tu energía no fluye, quizás sea momento de hacer una limpieza energética, y estos rituales pueden ayudarte a soltar bloqueos y liberar toda vibración negativa.

October 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo hacer una limpieza energética?

Getty Images

Muchas veces el cansancio, los sentimientos de tristeza o nuestros propios pensamientos negativos, nos hacen más vulnerables a la energía de baja vibración de otras personas o de los lugares que solemos frecuentar que están llenos de gente como el transporte, la oficina o el supermercado.

Esta energía de baja densidad muchas veces se llega manifestar en nuestra salud física y espiritual, sensación de cansancio extremo, dolores de cabeza frecuentes, proyectos estancados o fugaz económicas, podrían ser algunas de las señales de que necesitas una limpieza energética.

La buena noticia es que para limpiar tu energía o campo energético, no es tan difícil como crees, pues existen rituales muy fáciles de hacer, pero efectivos, que ayudan a eliminar las energías de baja vibración, además de potenciar tu campo energético.

Baño de descarga con sal y hierbas

Este es uno de los rituales más usados para limpiar tu energía de manera fácil y efectiva, solo tienes que añadir sal marina y plantas como romero, ruda o lavanda a tu baño, y aunque es muy fácil de hacer, tu campo energético se limpia y ayuda a eliminar todas esas tensiones acumulas.

Baños purificadores

De acuerdo con el alquimista Aleister Crowler, estos baños son ideales para eliminar todos los pensamientos negativos que no podemos eliminar de nuestra mente, trayendo consigo bienestar y calma mental.

Ya sea en tu bañera o en una cubeta con agua, coloca 7 gotas de vinagre y 7 granos de sal gruesa, al terminar nuestro baño de forma habitual, enjuagate con esta preparación mientras visualizas cómo la energía se purifica.

Sahumos

Esta práctica es ideal para limpiar y desbloquear la energía de nuestro espacios personales, desde tu oficina, hasta cada habitación de tu hogar, donde la energía se sienta densa o pesada.

Se recomienda usar incienso natural, palo santo o salvia blanca para limpiar la energía, asa el humo por cada rincón con una intención clara: soltar lo que ya no necesitas y dejar entrar lo nuevo.

Colocar plantas sanadoras y purificadoras de energía

Las plantas y las flores no solo aportan belleza a cualquier espacio, también transmiten una sensación de paz, armonía y bienestar.

Algunas especies como el romero, el jazmín, la lavanda, la albahaca y el bambú, han sido consideradas verdaderos amuletos naturales por su capacidad para atraer buena suerte, prosperidad y energía positiva, además de absorber las malas vibras del entorno.

Cristales protectores

Las piedras o cristales como el cuarzo blanco, la amatista o la turmalina negra, son maravillosos aliados naturales para mantener la energía en armonía., puedes llevarlos contigo o colócalos en los espacios donde pasas más tiempo como la oficina o tu habitación.

rituales
Melisa Velázquez
