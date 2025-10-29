Así impactará la superluna de noviembre en cada signo del zodiaco, ¿qué ritual hacer según tu energía?

El cielo del mes de noviembre traerá consigo un fenómeno astrológico muy especial: una superluna llena que alcanzará su mayor brillo el 5 de noviembre de 2025. Esta luna no es solo un espectáculo visual, sino un momento ideal para concluir procesos, reorganizar nuestras prioridades y encender nuevas intenciones desde la madurez y la conciencia. Más grande, más brillante y más cercana que una luna llena tradicional, esta superluna marcará un punto de inflexión para todos los signos del zodiaco, cada uno con su llamado personal y su rutina de conexión con ella.

¿Qué energía traerá la superluna de noviembre?

Cuando una luna se vuelve “super”, su influencia sobre la energía se intensifica. De acuerdo con los expertos en astrología, esta luna se formará bajo el signo de Tauro, opuesto al sol en Escorpio, un eje que encarna el equilibrio entre lo tangible y lo emocional, entre lo que poseemos y lo que debemos liberar de una vez por todas antes de que termine el año. Así que su energía es clara: soltar lo que ya no aporta, agradecer lo que permanece y preparar el terreno para darle la bienvenida a lo nuevo.

Algún proyecto que se quedó estancado, aquella emoción que evitaste o esos lazos que requieren un refuerzo; con esta luna todas las situaciones se resolverán.

Aprovecha la energía de la superluna este 5 de noviembre. Pexels

¿Cómo afectará la superluna a cada signo?

Aries: Es tiempo de cerrar puertas que ya no te suman. Esta luna llega como la oportunidad perfecta para decirle adiós a personas o situaciones en las que llevas un tiempo sintiéndote incómoda. Aprovecha la energía para limpiar tu espacio físico y dedica 10 minutos a visualizar tu nuevo camino; lo que desees se te dará.

Tauro: Esta lunación ocurre en tu signo, así que es el momento clave para transformar. Si estabas teniendo problemas económicos, no te preocupes, pues la energía de este fenómeno se alinea con tu abundancia. Durante esta superluna, lleva contigo una piedra de jade o cuarzo verde mientras repites la siguiente afirmación: “Me permito renacer con abundancia”.

Géminis: Tu mente trabaja a 1000 por hora, y esta luna es el recordatorio de que es válido parar por un momento. Ponle orden a todas las ideas que hay en tu mente y en un papel escribe los proyectos nuevos que quieres empezar a ejercer; de todo tu listado elige solo uno y enfoca tu energía en ello.

Cáncer: Las emociones afloran con fuerza, así que no te preocupes si estás sentimental en estos días, es por influencia de la luna. Aprovecha para hacer una limpieza que te ayude a desprenderte de emociones que ya no vibran contigo. Toma un baño con sal marina mientras visualizas que limpias toda energía pesada.

Leo: Tu protagonismo dará paso al servicio. Aunque eres un signo que le encanta brillar y ser el centro de atención, el universo recompensa a aquellas personas que hacen acciones de forma desinteresada. Esta luna es perfecta para tener un gesto amable por alguien sin esperar nada a cambio.

Virgo: Detalles que ignoraste en el pasado se van a evidenciar durante esta luna llena. Ojo con esto, la intención de la energía no es perturbarte, sino enseñarte que eres un humano y que equivocarse es válido. Un ritual que te puede servir es escribir “me libero del perfeccionismo” cinco veces en una libreta, sobre la cual también pondrás tres logros personales. ¿Ves cómo eres increíble?

Libra: Es momento de poner equilibrio en tus relaciones. Si hay un vínculo que en el pasado finalizó y aún te sigue perturbando porque no fue el cierre correcto, la energía de esta Luna te invita a darle paz a tu alma haciendo un cierre significativo. Para ello deberás quemar un lazo rojo como símbolo de lo que deseas poner fin mientras repites: “Hoy me libero”.

Escorpio: Esta Luna traerá transformación pura a tu signo. Un ritual perfecto para ti es tomar una meditación en total y completa oscuridad mientras repites la palabra “renazco”.

Sagitario: Tu atención a lo lejano se acerca a casa. Así que un ritual perfecto para ti es planificar un pequeño viaje o experiencia que siempre has estado postergando; dibuja esa aventura en un papel y haz lo posible por llevarla a cabo.

Capricornio: Esta luna llega para mostrarte un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Sabemos que eres un signo sumamente trabajador, pero tomarte 5 minutos para ti misma no te hará menos productiva. Durante este 5 de noviembre, toma una pequeña siesta si lo necesitas y tus actividades te lo permiten; antes de dormir, repite “mi valor merece descanso”.

Acuario: Lo colectivo te llama, así que aprovecha la energía de esta superluna para conectar con aquellas personas que hace mucho no frecuentas. Esta lunación te invitará a participar en una acción en grupo, un voluntariado incluso una salida con esos amigos que no ves desde hace años.

Piscis: Tu intuición durante esta luna estará a todo lo que da. Un ritual que te puede servir es que, antes de dormir, sobre un cuenco con agua, agregues una pizca de sal rosa, mientras los granos de esta se disuelven en el agua. Ten una plática con tu yo interno para analizar cómo serán tus próximos pasos.

Meditar es un ritual que muchos signos del zodiaco deben realizar durante esta superluna. Pexels

Ritual general para seguir esta superluna

Entre la noche del 4 o el 5 de noviembre al atardecer, escribe en un papel tres cosas que deseas liberar y tres que quieres cultivar. Quema el papel de lo viejo, de lo que ya no te sirve, y guarda aquello que deseas sembrar durante esta fase. Esto te ayudará a amplificar tu intención y conectar con la energía para que puedas materializarlo lo más pronto posible. Recuerda que esta luna no es mágica al 100%, pues sin tu ayuda no podrá hacer el trabajo por sí sola. Tu elección es el motor para que lo que desees se manifieste.

La superluna de noviembre traerá consigo un llamado profundo no solo a observar el cielo, sino a observarte a ti mismo. Con su brillo amplificado, esta fase lunar llega para cerrar ciclos, abrir caminos y alinear lo interno con lo externo.